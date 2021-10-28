Публикация новостей об очередных раздачах в Epic Games Store стала уже доброй традицией практически на всех так или иначе связанных с видеоиграми ресурсах, благодаря чему мы не только получаем возможность бесплатно получить зачастую вполне достойные проекты, но и вспоминаем, что впереди самый приятный день недели — пятница. Но перейдём к теме, а именно — к стартовавшей только что в EGS раздаче приключенческого хоррора DARQ в полном издании.
реклама
DARQ представляет собой ужастик, действие которого происходит в сознании мальчика Ллойда, попавшего в сон, который стремительно превращается в кошмар. Осознав, что Ллойд находится в собственном сне, он постепенно начинает управлять сновидением, предоставляя себе чуть ли не сверхчеловеческие способности. Основная задача — разгадать, что и зачем здесь происходит.
Раздача продлится до следующего четверга, после чего ей на смену придёт раздача стратегии Aven Colony.