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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Настольная игра по мотивам Resident Evil уже собрала более $1 млн на Kickstarter
Многократно перевыполнив целевой сбор.
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Около месяца назад на Kickstarter стартовала кампания по сбору средств на настольную игру по мотивам Resident Evil от хорошо известной в кругах «настольщиков» компании Steamforged Games. Сама Capcom также принимает в проекте непосредственное участие, поэтому нет ничего удивительного в том, что по прошествии месяца сборы средств на создание настолки превысили один миллион долларов — при условии, что изначально авторы указали порог в $137 тысяч (100 тысяч фунтов стерлингов, если точнее).

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До окончания Kickstarter-кампании ещё две недели, так что вполне вероятно, что общая сумма привлечённых неравнодушными фанатами средств достигнет полутора миллионов долларов.

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Проект представляет собой настолку для 1—4 игроков, действие которой разворачивается в особняке Спенсера. Сама игра основана на ремейке Resident Evil образца 2002 года. Релиз, если всё пойдёт хорошо, состоится в марте 2023 года.

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