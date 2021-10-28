Многократно перевыполнив целевой сбор.

Около месяца назад на Kickstarter стартовала кампания по сбору средств на настольную игру по мотивам Resident Evil от хорошо известной в кругах «настольщиков» компании Steamforged Games. Сама Capcom также принимает в проекте непосредственное участие, поэтому нет ничего удивительного в том, что по прошествии месяца сборы средств на создание настолки превысили один миллион долларов — при условии, что изначально авторы указали порог в $137 тысяч (100 тысяч фунтов стерлингов, если точнее).

реклама

До окончания Kickstarter-кампании ещё две недели, так что вполне вероятно, что общая сумма привлечённых неравнодушными фанатами средств достигнет полутора миллионов долларов.

анонсы и реклама RTX 3080 MSI Gaming дешево - смотри цену Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта -43000р на Gigabyte Gaming 3080 - самая низкая цена -17000р на RTX 3070 ASUS RTX 3080 Gigabyte Gaming дешевле чем ты думаешь -39 000р на MSI RTX 3080 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза -35000р на RTX 3080 MSI Gaming В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

Проект представляет собой настолку для 1—4 игроков, действие которой разворачивается в особняке Спенсера. Сама игра основана на ремейке Resident Evil образца 2002 года. Релиз, если всё пойдёт хорошо, состоится в марте 2023 года.