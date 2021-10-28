Resident Evil Village продолжает демонстрировать относительно высокий среднесрочный успех. Как сообщила сегодня компания Capcom, тираж самой свежей части культовой серии превысил отметку в пять миллионов экземпляров. Добиться этого результата Resident Evil Village удалось за пять месяцев, или ощутимо быстрее, чем Resident Evil 7.
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Тенденция, впрочем, неутешительная: насыщение рынка уже произошло, а «новые миллионы» продаются с большим скрипом. Для сравнения, в мае, в месяц выхода Resident Evil Village, было реализовано четыре миллиона копий, к июлю — 4,5 миллиона. Соответственно, оставшиеся полмиллиона копий продавались около трёх—четырёх месяцев (смотря как это считает Capcom).
Сможет ли «Деревня» добиться продаж в 10 миллионов копий, покажет только время. Resident Evil 7, например, на это потребовалось пять лет.