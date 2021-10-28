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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Рэпер Снуп Догг сообщил, что его коллега Доктор Дре работает над музыкой для новой Grand Theft Auto
Впрочем, неясно, идёт речь о шестой номерной части или же о ремастере того же San Andreas.
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Широко известный в кругах любителей рэпа исполнитель Снуп Догг поделился информацией о том, над чем в настоящий момент трудится его коллега рэпер Доктор Дре. Насколько известно Снуп Доггу, Дре сейчас занимается написанием музыкального сопровождения для «ещё не вышедшей» Grand Theft Auto. При этом часть музыкального сопровождения для этого проекта они уже записали совместно.

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К сожалению, из комментария рэпера неясно, о чём конкретно идёт речь: под определение «ещё не вышедшая» подходит и сборник Grand Theft Auto The Trilogy The Definitive Edition, в состав которой входит ремастер San Andreas, куда рэп, к слову, подходит просто идеально.

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Первым данное известие сообщило издание Rolling Stone, официальный запрос которого в компанию Rockstar Games был оставлен без ответа; впрочем, как и запрос продюсерам и администраторам самого Доктора Дре.

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