Sony Interactive Entertainment объявила о старте ноябрьской распродажи в цифровом магазине PlayStation Store. В период с 27 октября по 18 ноября владельцы PlayStation 4 и PlayStation 5 смогут приобрести множество игр по хорошим ценам. На отдельной странице акции размещено свыше 580 предложений со скидками, размер последних варьируется от 20 до 90%.
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Самые интересные предложения (на наш скромный взгляд) выглядят следующим образом:
- Horizon Zero Dawn Complete Edition — 714 рублей (скидка 50 %);
- Grand Theft Auto V: Premium Edition и платежная карта «Мегалодон» — 1959 рублей (скидка 60 %);
- Dying Light: Platinum Edition — 1609 рублей (скидка 50 %);
- Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition — 2064 рубля (скидка 65 %);
- Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy —1431 рубль (скидка 60 %);
- Dishonored & Prey: The Arkane Collection — 3214 рублей (скидка 50 %);
- King's Bounty II Lord's Edition — 2995 рублей (скидка 30 %);
- Borderlands: The Handsome Collection — 712 рублей (скидка 75 %);
- Watch Dogs 2 - Gold Edition — 1279 рублей (скидка 80%).
Купить нужные игры со скидкой нужно до окончания 18 ноября.