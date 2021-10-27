Опять с большой скидкой можно прикупить Cyberpunk 2077, например.

Хеллоуин в странах коллективного Запада — очень популярный праздник, к которому принято приурочивать самые разные мероприятия. Держатели сервисов цифровой дистрибуции видеоигр, например, устраивают соответствующие тематические распродажи, в рамках которых можно в очередной раз присмотреться к интересным предложениям. Вот, очередь проведения хеллоуинской распродажи добралась до многими уважаемого сервиса GOG.

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С сегодняшнего дня и вплоть до третьего ноября все желающие могут приобрести в GOG более двух тысяч разных видеоигр, дополнений, изданий и сборников со скидками, достигающими 90 %. Предложений очень много; среди них, например:

Cyberpunk 2077 со скидкой в 33 % — за 1 339 рублей вместо номинальных 1 999 рублей;

Mafia II Director’s Cut со скидкой в 80 % — за 309 рублей вместо номинальных 1 499 рублей;

The Witcher 3 Wild Hunt GotY Edition со скидкой в 80 % — за 309 рублей вместо номинальных 1 499 рублей;

BioShock Infinite Complete Edition со скидкой в 80 % — за 409 рублей вместо номинальных 2019 рублей.

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Также хеллоуинская распродажа сейчас проходит в Epic Games Store, а завтра стартует в Steam. В последнем случае, правда, она наименее интересна, поскольку традиционно включает в себя только игры в тематике хорроров и мистики.