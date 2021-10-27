Компания Microsoft собирается в ближайшем времени для Windows 11 обновлённую систему защиты от сетевых и иных угроз. Речь, конечно же, идёт о новой редакции хорошо знакомого Microsoft Defender.
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Итальянский twitter-канал Aggiornamenti Lumia опубликовал скриншот титульного меню новой версии «защитника Windows». Некоторым пользователям уже доступна для тестирования Microsoft Defender Preview — предварительная версия системы защиты с кодовым именем GibraltarApp.
Используемая сейчас в Windows 11 защита от сетевых и иных угроз в плане внешнего вида очень похожа на программное решение из Windows 10. Софтверная надстройка получила немало негативных отзывов пользователей по части стабильности работы, поэтому анонс и запуск Microsoft Defender нового поколения должны случиться в самом ближайшем времени.
Журналисты считают, что сначала система появится в бета-канале участников программы тестирования Windows Insider.