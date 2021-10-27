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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Adobe анонсировала веб-версии Photoshop и Illustrator
С ограниченным набором опций, но всё же.
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Компания Adobe представила веб-версии популярных программ Photoshop и Illustrator. Они подойдут пользователям, привыкшим работать вместе над одним проектом. Веб-версии имеют ограничения по набору опций, но зато для работы с ними не нужно скачивать десктопные приложения и оформлять подписку Creative Cloud.

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Анонс веб-версий Photoshop и Illustrator состоялся в рамках конференции Adobe MAX 2021, компания-разработчик назвала это «большим шагом вперёд для совместной работы».

Отныне пользователи могут без подписки просматривать работы и комментировать их прямо в браузере. Авторам также откроется доступ к комментариям в полноценных десктопных приложениях, а в браузере можно будет вносить небольшие правки. Adobe планирует в будущем реализовать для браузерных версий полный набор базовых функций Photoshop и Illustrator.

Если говорить про набор функций, то пользователи веб-версий программных продуктов Adobe смогут вносить базовые изменения с помощью инструментов «ластик», «точечная кисть» и «лассо». Перемещаться между слоями и оставлять аннотации тоже возможно. Разработчики заверяют, что базовое редактирование полноценных PSD-файлов более чем возможно с помощью новых веб-инструментов.

Дополнительно Adobe упростила работу пользователей с облачным сервисом Creative Cloud. Компания запустила доску Creative Cloud Spaces, на которой команды смогут увидеть общие проекты.

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В рамках мероприятия Adobe MAX 2021 также был представлен Creative Cloud Canvas — аналог платформы для работы распределённых команд Miro.

#adobe #photoshop #illustrator
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