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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Новая технология позволит Call of Duty Vanguard занять на 30—50 % меньше пространства на накопителях, чем предыдущие части серии
Но магии, естественно, не существует. Подробнее — ниже.
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Объёмы, на первый взгляд беспричинно занимаемые современными играми серии Call of Duty, за последние годы успели стать притчей во языцех: каждая из новинок требует от игрока высвобождения по 100 и больше Гбайт пространства на накопителях, что в случае с SSD может быть либо довольно накладным, либо попросту неудобным фактором, поскольку далеко не все геймеры могут похвастать наличием терабайтного и больше твердотельного накопителя формата NVMe. Но в случае с Call of Duty Vanguard ситуация будет держаться под более строгим контролем.

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Как сообщили сегодня разработчики из Sledgehammer Games, благодаря технологии «стриминга текстур по требованию» (on-demand texture streaming) занимаемый игрой объём удастся сократить на 30—50 %. Технология будет активна только на PC и консолях текущего поколения (PS5 и Xbox Series).

Как будет работать технология конкретно в Vanguard, разработчики не сообщают, но во многих других играх дело обстоит примерно так: текстуры подгружаются из Сети прямо во время игры, что и в самом деле позволяет экономить пространство на накопителе. И вот здесь уже возникает дилемма, что лучше: постоянно эти текстуры подгружать или же «затянуть пояс» и высвободить необходимое игре пространство. Впрочем, в городах с невысокой пропускной способностью интернет-соединения данный вопрос не стоит вовсе.

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Релиз Call of Duty Vanguard, напомним, состоится 5 ноября на всех актуальных платформах.

#activision #sledgehammer games #call of duty vanguard
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