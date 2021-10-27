Тройной провал, получается?..

Какие эмоции возникают у вас при виде названия игры Marvel’s Guardians of the Galaxy? Правильно, никаких. Вот и у подавляющей части геймеров, по крайней мере, на PC, наблюдается аналогичная ситуация: согласно статистике первого дня продаж, проект по «Стражам галактики» оказался втрое менее популярным на персональных компьютерах, чем даже полностью коммерчески провальная Marvel’s Avengers.

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Согласно статистике, предоставленной порталом SteamDB, стартовый пиковый «онлайн» Marvel’s Guardians of the Galaxy составил без малого 10 тысяч человек, в то время как «онлайн» Marvel’s Avengers при аналогичных обстоятельствах переваливал за 31 тысячу человек.

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По всей видимости, мы имеем дело с закономерно настороженным отношением игроков к очередному супергеройскому боевику: Marvel’s Guardians of the Galaxy стала жертвой предвзятости и испорченной своей прошлогодней «сестрицей» репутации. А жаль: судя по пользовательским оценкам, новинка — очень даже достойный и интересный проект.