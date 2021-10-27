С новым игровым режимом.

Хотя Ghost Recon Breakpoint была признана неудачным проектом, но со временем её восприятие в геймерском сообществе изменилось, и вот, Ubisoft даже время от времени снабжает игру новым контентом. Второго ноября, например, выйдет гигантское обновление Operation Motherland. Сопутствующий видеоролик прилагается.

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Главным новшеством обновления станет дополнительный игровой режим «Завоевание», события которого разворачиваются после основной сюжетной кампании Ghost Recon Breakpoint. По сюжету, нам необходимо помочь «Изгоям» вернуть контроль над островом Ауроа. Чтобы добиться своей цели, нам придётся отвоёвывать локации острова, используя для этого как грубую силу, так и различные «спецназовские» методы.

Допускается свободное прохождение: загонять в рамки линейности игроков не будут. Заключительный, главный регион острова откроется только после того, как игроки очистят от противников все предыдущие локации.

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Помимо нового игрового режима в Ghost Recon Breakpoint также появится оптический камуфляж, более чем втрое возрастёт максимальный уровень, появятся новые виды оружия, облики персонажей и прочие элементы косметической кастомизации.