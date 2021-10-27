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Новости Software Игнатий Колыско
Павел Дуров анонсировал появление рекламы в Telegram
Чудес не бывает: платформе нужны деньги.
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Команда поддержки мессенджера Telegram представила собственную рекламную платформу, с помощью которой каналы, у которых есть больше тысяча подписчиков, смогут публиковать платные сообщения. Про рекламные сообщения в Telegram отныне важно знать следующее: они появятся в публичных каналах от 1000 читателей и будут ограничены 160 символами. Также они будут соответствовать тематике канала, в котором показываются. Соответствующая информация появилась в отдельном разделе на сайте мессенджера.

реклама

В дополнении к этому, сам Павел Дуров в своём канале рассказал, что рекламная платформа должна запуститься в самом ближайшем времени. Основатель мессенджера заверил, что большинство пользователей не заметит изменений.

Так, содержимое рекламных сообщений будет зависеть исключительно от тематики каналов, в которых они выводятся, но не от личных данных пользователей. Telegram не будет показывать рекламные сообщения в списке чатов, личных беседах или группах.

Предполагается, что реклама будет показываться только в больших каналах, администраторы которой уже размещают платные объявления. Команда поддержки подчёркивает, что поддержка крупных каналов в какой-то момент становится ощутимым бременем для Telegram. Поэтому компенсация расходов за счёт публикации рекламы в данной ситуации выглядит единственно возможным решением.

Ещё в Telegram пообещали, что официальные рекламные сообщения в Telegram будут максимально комфортными и ненавязчивыми. Оплаченный рекламодателями контент появится в группе только после того, как пользователь просмотрит там все новые сообщения. Наконец, в платных сообщениях могут быть только текстовые описания — без внешних ссылок и фотографий.

В своём сообщении на официальном сайте команда поддержки Telegram заверила, что никакие данные пользователей не будут собираться и не станут анализироваться специалистами для настройки таргетированной рекламы. То есть, каждый пользователь, просматривающий определённый канал в мессенджере, увидит те же рекламные «посты», что и все остальные. Последнее обстоятельство проверить будет проще всего.

Telegram-канал «Код Дурова» также показал, как будет выглядеть личный кабинет рекламодателя. Здесь крайне важно упомянуть два момента:

  • стоимость рекламы в мессенджере составляет от 2 евро за 1000 показов;
  • минимальный рекламный бюджет — от 2 миллионов евро (описки нет);
  • из этих денег 1 млн евро мессенджер позволит потратить на рекламу, а ещё 1 млн евро будет заморожен в качестве депозита;
  • если контракт между Telegram и рекламодателем будет расторгнут, и на этот момент рекламодатель не успеет потратить на рекламу 10 млн евро за последние 12 месяцев, то депозит в 1 млн евро забирает себе Telegram.
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О запуске рекламной платформы Telegram будет сообщено дополнительно.

#telegram #реклама
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