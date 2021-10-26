Предполагалось, что фестиваль BlizzCon, который вот уже второй год подряд собирались проводить в онлайн-формате полностью без участия «живой» публики, пройдёт в феврале следующего года. Но реальность вновь диктует свои условия: ни в феврале, ни вообще в следующем году, BlizzCon (в данном случае BlizzConline) проводиться не будет. О чём сегодня сообщили руководители Blizzard в соответствующем обращении к общественности.
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По словам руководства компании, это был сложное, но важное решение. Сейчас компания не может позволить себе распылять усилия на различные мероприятия, и решила, что лучше сконцентрироваться на создании новых и поддержании уже существующих игровых проектов.
Сильно расстраиваться по этому поводу, впрочем, не стоит. Во-первых, для абсолютного большинства геймеров BlizzCon и в «доковидные» времена проходил в онлайн-формате. Во-вторых, Blizzard заверила, что будет оповещать игроков о новостях о своей деятельности, так что в плане информации также никаких потерь не будет.