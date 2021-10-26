Сюжетный «рогалик» Returnal получил сегодня, спустя полгода после релиза, важное контентное обновление с порядковым индексом 2.0. Самое важное нововведение патча — возможность сохранить игровую сессию в любой момент. К описанию самой функции сохранения разработчики подошли ответственно, дабы грамотно вписать её в здешний «лор».
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Так, функция сохранения получила название «Приостановка цикла»; она создаёт точку восстановления, куда игрок попадает после следующего запуска клиента Returnal. Девелоперы дали понять, что речь не идёт о классическом варианте точки сохранения: приостановление создаёт одну точку, после запуска игры и возвращению к этой точке, она удаляется.
При прохождении сюжетной кампании обновлённой версии Returnal нужно помнить, что заявленная приостановка не станет работать во время битв с боссами, проигрывании роликов на движке, эпизодов с видом от первого лица и в особо напряжённые сценарии. Пояснение такому решению очень простое: девелоперы не хотят рвать темп повествования игры и её сложность.
Ещё одна особенность версии 2.0 — фоторежим. Новая функция, как и положено, активируется в любой момент (опять же, за исключением эпизодов с видом от первого лица) и может предложить настроить несколько важных элементов постановки кадра: положение камеры, освещение, фильтры и другие спецэффекты, фокусное расстояние, диафрагму, насыщенность и контрастность.
Релиз «рогалика» Returnal состоялся 30 апреля текущего года на консоли PlayStation 5. проект получил одобрительные оценки от критиков: на агрегаторе рецензий Metacritic есть 85 % рейтинга на основании 113 рецензий.