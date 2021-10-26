Ненавистная многими система добирается и до игр.

Fortnite явно не страдает от нехватки пользовательской базы, но Epic Games этого всё равно мало: деньги лишними не бывают, да и откровенно убыточный Epic Games Store надо на что-то содержать. И вот, решение найдено: в Fortnite вводится реферальная программа «Пригласи друга», пока что находящаяся в стадии бета-тестирования.

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Суть её предельно проста: в рамках бета-версии программы «Пригласи друга» игроки с 25 октября по 15 ноября могут пригласить до пяти «соответствующих требованиям» друзей, вместе с которыми они могут выполнить внутриигровые задания, дарующие участникам уникальные награды. Хотя непосредственно бета-версия программы будет активна до 15 ноября, но выполнение заданий можно отложить вплоть до 10 января.

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Epic Games уточняет: требованиям для приглашений по реферальной программе соответствуют новички — те, кто ранее либо вообще никогда не заходили в Fortnite, либо к моменту приглашения проведших в её режиме королевской битвы не более двух часов.