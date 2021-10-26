Предполагалось, что боевик Shadow Warrior 3 появится в продаже до конца текущего календарного года, но реальность вновь продиктовала свои условия, а результате чего релиз пришлось отложить до начала следующего года. Конкретной датой авторы не поделились, зато отметили, что дополнительное время необходимо для «полировки» и доведения Shadow Warrior 3 до необходимого уровня качества. В общем, старая пластинка.
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По сюжету Shadow Warrior 3, мы в роли Ло Ванга с его приятелем Орочи Зиллой случайно освобождаем из вечного заточения древнего дракона, грозящего всему миру полным уничтожением. Сами эту кашу заварили — сами должны и расхлёбывать: главной задачей Ванга и Зиллы станет возвращение дракона обратно в вечную «тюрьму».
Релиз должен состояться на PC и консолях прошлого поколения.