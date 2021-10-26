Вопрос назрел.

Как сообщает издание «Ведомости», церемония подписания кодекса этики в сфере искусственного интеллекта (КЭСИИ) состоится сегодня, 26 октября, в рамках первого международного форума «Этика искусственного интеллекта: начало доверия». Планируется участие чиновников администрации президента РФ и федерального правительства, а также представителей компаний-участников альянса в сфере ИИ: «Газпром нефти», МТС, «Яндекса», VK (бывшая Mail.ru Group) и других.

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Идею составления морально-нравственного кодекса в сфере ИИ подал президент России Владимир Путин, выступая 4 декабря 2020 г. на пленарном заседании международной онлайн-конференции AI Journey.

«Кроме различных административных, законодательных ограничений, мне кажется, нужно подумать о том, чтобы выработать внутренний для среды морально-нравственный кодекс работы. Во многих средах он применяется», – сказал Путин (цитата по ТАСС).

В разработке кодекса участвовали компании альянса, представители Аналитического центра при правительстве РФ, Минэкономразвития России, экспертного и академического сообщества. Рекомендации кодекса рассчитаны на системы искусственного интеллекта, применяемые исключительно в гражданских, невоенных целях. Участниками отношений в сфере ИИ станут отечественные и иностранные разработчики, заказчики, поставщики, операторы систем искусственного интеллекта, регуляторы, а также другие лица, которые могут повлиять на искусственный интеллект. Для реализации положений кодекса будет создана комиссия, в которую войдут представители бизнес-сообщества, науки и госорганов.

Документ содержит рекомендацию компаниям сотрудничать между собой по вопросу выявления и проверки информации о способах создания универсальных систем искусственного интеллекта и предотвращения угроз, которые они несут. Такие системы также называют «сильными» ИИ или Artificial General Intelligence (AGI). Вопрос применения технологий сильного ИИ должен находиться под контролем государства.

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«Сильный искусственный интеллект – это концепция, которая условно предполагает создание своего рода сверхразума, – сообщил один из разработчиков кодекса. – Это универсальный искусственный интеллект, который способен решать разнообразные задачи и бесконечно самосовершенствуется без участия человека. Многие считают, что до него еще лет сто, а кто-то вообще не верит в возможность его создания».