Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
В России появился кодекс этики в сфере искусственного интеллекта
Вопрос назрел.
анонсы и реклама
Упала цена RTX 3070 Asus TUF GAMING вопреки росту крипты
Круто подешевела 3080 Gigabyte Aorus несмотря на рост эфира
Дешевая 3070 Gigabyte Gaming - успей пока не началось
MSI RTX 3070 еще дешевле

Как сообщает издание «Ведомости», церемония подписания кодекса этики в сфере искусственного интеллекта (КЭСИИ) состоится сегодня, 26 октября, в рамках первого международного форума «Этика искусственного интеллекта: начало доверия». Планируется участие чиновников администрации президента РФ и федерального правительства, а также представителей компаний-участников альянса в сфере ИИ: «Газпром нефти», МТС, «Яндекса», VK (бывшая Mail.ru Group) и других.

реклама

Идею составления морально-нравственного кодекса в сфере ИИ подал президент России Владимир Путин, выступая 4 декабря 2020 г. на пленарном заседании международной онлайн-конференции AI Journey.

«Кроме различных административных, законодательных ограничений, мне кажется, нужно подумать о том, чтобы выработать внутренний для среды морально-нравственный кодекс работы. Во многих средах он применяется», – сказал Путин (цитата по ТАСС).

В разработке кодекса участвовали компании альянса, представители Аналитического центра при правительстве РФ, Минэкономразвития России, экспертного и академического сообщества. Рекомендации кодекса рассчитаны на системы искусственного интеллекта, применяемые исключительно в гражданских, невоенных целях. Участниками отношений в сфере ИИ станут отечественные и иностранные разработчики, заказчики, поставщики, операторы систем искусственного интеллекта, регуляторы, а также другие лица, которые могут повлиять на искусственный интеллект. Для реализации положений кодекса будет создана комиссия, в которую войдут представители бизнес-сообщества, науки и госорганов.

Документ содержит рекомендацию компаниям сотрудничать между собой по вопросу выявления и проверки информации о способах создания универсальных систем искусственного интеллекта и предотвращения угроз, которые они несут. Такие системы также называют «сильными» ИИ или Artificial General Intelligence (AGI). Вопрос применения технологий сильного ИИ должен находиться под контролем государства.

анонсы и реклама
RTX 3080 MSI Gaming дешево - смотри цену
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
-43000р на Gigabyte Gaming 3080 - самая низкая цена
-17000р на RTX 3070 ASUS
RTX 3080 Gigabyte Gaming дешевле чем ты думаешь
-39 000р на MSI RTX 3080
12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза
-35000р на RTX 3080 MSI Gaming
В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

«Сильный искусственный интеллект – это концепция, которая условно предполагает создание своего рода сверхразума, – сообщил один из разработчиков кодекса. – Это универсальный искусственный интеллект, который способен решать разнообразные задачи и бесконечно самосовершенствуется без участия человека. Многие считают, что до него еще лет сто, а кто-то вообще не верит в возможность его создания».

#искусственный интеллект #ии #правительство рф #президент #кодекс
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Правительство РФ утвердило поисковую систему «Яндекса» используемой по умолчанию на продаваемых в стране смартфонах с 2022 года
Бывший руководитель программного подразделения Пентагона заявил о преимуществе Китая над США
«Отец архитектуры AMD Zen» Джим Келлер нашёл пристанище в канадском стартапе
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Почему я не буду добывать Эфир на своей GeForce RTX 2070 Super – мнение геймера со стажем
203
Загадки истории: циммеритовое покрытие на немецких танках
39
В преддверии выхода процессоров Intel Core 12-го поколения размышляем об их плюсах и минусах
61
Мой первый отвал видеокарты из лагеря AMD: Asus HD 7870 DirectCU II TOP, диагностика и лечение
47
Обзор NVME SSD накопителя PNY CS2130 1 TB на контроллере Phison E12
30
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ProArt X570-Creator WIFI
9
Мои впечатления от игры Anno 1404
5
Ретро-обзор игрового ноутбука 2007 года Acer 6592G: Intel T8100 + Radeon 2400 XT и сравнение с T7100
5
Битва игровых компьютеров: CPU Core i5-10400F и Ryzen 5 3600 в связке с GPU GeForce RTX 2070 Super и Radeon RX 5700 XT
4
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Ryzen 3 3300Х в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
3

Сейчас обсуждают

Zak Preston
17:38
>> проблема в том что чип на 60 миллиардом транзисторов будть то м1 мах или что-то от интел и амд не будет стоить дёшево, ценник на итоговый продукт будет таким же. Это не совсем так: интегрируя все ...
Macbook Pro 2021 - звонкая пощёчина ультрабукам на Windows
Zak Preston
17:38
>> Мне твой пруф в виде синтетический прикидок с потолка даром не нужен. У меня ноуты подобного уровня были и не один. В работе они часов 7 если сильно постараться держат. Да-да, "фаши токазательфа -...
Macbook Pro 2021 - звонкая пощёчина ультрабукам на Windows
Simon Crebbs
17:37
Очередная серия сериала по вовлечению молодых дурней... простите, молодых пользователей в "прогрессивную и модную тему" криптовалюты. Крипта - это современно, это прогрессивно, это круто, это просто! ...
О Биткоине для чайников - правильно покупаем, храним и продаем криптовалюту
0h0tnichek
17:37
В предыдущих частях поболее было, разве нет ?
Gran Turismo 7 порадует наличием более четырёхсот автомобилей различных эпох
Adam Smith
17:37
любимое развлечение трансгендера - держать амудиков в коленно-локтевой))))
Появились результаты тестирования Core i5-12600K в CPU-Z
Roditch
17:36
Госсекретарь США знает кто такие уйгуры и где именно они живут?
Американские ритейлеры снимают с продажи системы видеонаблюдения от крупных китайских производителей
fkfik
17:36
Я перешел на АМД в этом году, точнее как перешел, в вторую квартиру собрал ПК на ryzen 5 5600G, достаточно бюджетно и для работы + игр мне хватит. Взял готовый системник hp(корпус, мать, блок питания ...
AMD сохраняет все шансы увеличить свою долю рынка по итогам третьего квартала
Victor91rus
17:34
Он изначально был "скрыт"
Игроки обстреляли «дизлайками» новый рекламный ролик Battlefield 2042 — EA его скрыла
Кеша
17:34
Core i5-12600K оснащён 6 производительными ядрами Golden Cove и 4 энергоэффективными ядрами Gracemont
В преддверии выхода процессоров Intel Core 12-го поколения размышляем об их плюсах и минусах
Вскукарек Интелбоев
17:34
А смысл с 1080 грейдиться на 3060.?
Видеокарты сильно подорожали в российских магазинах – GeForce RTX 2060S подбирается к 100 000 р
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем