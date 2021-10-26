Но иной ответ на вопрос «зачем?» кроме как «чтобы было» не напрашивается.

До релиза Gran Turismo 7 ещё нужно постараться дожить в добром здравии, но разработчики из Polyphony Digital уже потихоньку приступают к нагнетанию «хайпа» в отношении своего творения. В частности, в свежем видеоролике, посвящённом теме коллекционирования автомобилей, разработчики проговорились о том, что всего в Gran Turismo 7 будет представлено свыше четырёхсот автомобилей.

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Естественно, речь идёт о машинах самых разных эпох, типов и производителей: в игре можно будет найти как классику времён 1960-х, так и суперсовременные спорткары, в том числе даже находящиеся в стадии прототипирования.

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Релиз Gran Turismo 7 должен состояться 4 марта следующего года на PlayStation 5 и, как ни странно, на PlayStation 4.