Энтузиасты с YouTube-канала Digital Dreams продолжают снабжать игровое сообщество симпатичными видеороликами с демонстрацией известных игр после их обработки в плане усовершенствования графики. Данные видео впоследствии «оседают» на страницах многих так или иначе связанных с играми изданий, в том числе в нашей редакционной ленте и повторно по несколько раз в смежном разделе для никак не связанных с редакцией сайта внештатных писателей.
реклама
На сей раз энтузиасты поделились видеороликом с демонстрацией графически улучшенной версии Assassin’s Creed Unity, благодаря чему местные парижские локации обретают фотореалистичный внешний вид. Конечно, с ограничениями игрового движка простыми модификациями справиться уже невозможно: в частности, дальность прорисовки в «Единстве» оставляет желать лучшего, а некоторые объекты (двери, клумбы, ящики и так далее) буквально возникают из ниоткуда прямо перед нашими глазами.
Assassin’s Creed Unity вышла в далёком 2014 году, а весной 2019-го бесплатно раздавалась Ubisoft по случаю пожара, в значительной степени уничтожившего Собор Парижской Богоматери. Дело в том, что данный собор в Assassin’s Creed Unity воссоздан до мельчайших деталей, так что Ubisoft посчитала, что многие из тех, кому ещё долгие годы, пока будет восстанавливаться реальный Нотр-Дам, не удастся увидеть его вживую, смогут посетить его хотя бы виртуально.