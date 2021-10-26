Конец эпохи 360. Покойся с миром.

В конце прошлого года 343 Industries сообщила, что полное отключение всех сетевых сервисов семи относительно древних игр серии Halo для консолей Xbox 360 произойдёт уже в декабре 2021-го. Теперь же выяснилось, что процесс, на радость немногих оставшихся владельцев Xbox 360, затянется примерно на месяц и будет приведён в исполнение только 13 января.

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Речь идёт о следующих частях культовой франшизы: Halo 3, Halo Wars, Halo 3 ODST, Halo Reach, Halo 4, Halo Combat Evolved и Halo Sparta Assault. Таким образом, если у вас соблюдены два условия: владение Xbox 360 и одной или несколькими из указанных выше игр, то вы сможете пользоваться их сетевой функциональностью на месяц дольше. Перед смертью, как говорится, всё равно не надышишься, поэтому пора смириться с реальностью и признать тот факт, что Xbox 360 морально устарела ещё 15 лет назад, и её всё-таки пора отправить на долговременное хранение в историю технологий.

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Кроме того, важно помнить, что большинство из вышеуказанных игр включены в состав современного сборника-переиздания Halo The Master Chief Collection, а у Halo Wars есть отдельный ремастер. Во всех данных проектах мультиплеер продолжит работать. Одиночные режимы также продолжат работать. Здесь нужно понять 343 Industries и Microsoft: поддержание сетевой инфраструктуры игр для давно изжившей себя платформы экономически слишком нецелесообразно.