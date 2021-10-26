Солидный возраст. Помянем «старушку».

Вчера, 25 октября, исполнилось ровно 20 лет с момента релиза операционной системы Windows XP, которая по праву может считаться одним из самых узнаваемых и популярных программных продуктов компании Microsoft. ОС вышла в 2001 году, её жизненный цикл официально завершился 14 апреля 2014 года, но на миллионах компьютеров система стоит до сих пор.

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Windows XP была анонсирована в апреле 2000 года в рамках конференции WinHEC. За первые пять лет после релиза было продано свыше 400 миллионов копий данной ОС. Эксперты считают, что всего Microsoft удалось продать свыше 1 миллиарда систем. В 2020 году исходный код Windows XP попал в открытый доступ — его опубликовали на известном форуме 4Chan.

Редмондцы перестали выпускать технические обновления (в т.ч. патчи безопасности) для XP более семи лет назад. Но в период с 2014 по 2019 год поддержка системы продолжалась для отдельной категории пользователей.

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Если обратиться к статистике, собранной аналитической компанией StatCounter, то доля Windows XP среди всех компьютеров с предустановленными ОС от Microsoft составляет 0,59 % по состоянию на сентябрь 2021 года. Эксперты сходятся во мнении, что 20-летняя система до сих пор установлена более чем на 9 миллионах устройств. Если же говорить про проценты, то указанные выше 0,59 % — это всё равно выше, чем у Vista (0,26 %). Windows 10 установлена на 79,84 % компьютеров на базе Windows.