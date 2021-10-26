По мере приближения Battlefield 2042 к отложенному релизу, Electronic Arts совместно с DICE всё активнее нагнетают вокруг проекта «хайп». Практика показывает, что громким и известным играм это нагнетание только вредит, но методички маркетологов ещё не успели обновить. Так, например, несколько часов назад EA опубликовала посвящённый Battlefield 2042 видеоролик, который озаглавила «В какое время мы живём» («What a time to be alive»).
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Всё бы ничего, но фанаты Battlefield тут же обстреляли его «дизлайками» и «содержательными» комментариями, в которых отчётливо читается недоумение и явное недовольство несоответствием серьёзного стиля серии с данным шуточным видеороликом. Отдельные пользователи и вовсе бросают язвительные комментарии о том, что данный видеоролик больше подошёл бы для Apex Legends или Fortnite, чем для Battlefield.
По всей видимости, EA признала недочёт, поэтому скрыла видеоролик из общей поисковой выдачи на YouTube. Посмотреть его можно только по прямой ссылке или же через встроенный плеер, как, например, чуть выше.
Релиз Battlefield 2042 назначен на 19 ноября.