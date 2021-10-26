Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Игроки обстреляли «дизлайками» новый рекламный ролик Battlefield 2042 — EA его скрыла
Вернее, убрала из поисковой выдачи.
анонсы и реклама
Упала цена RTX 3070 Asus TUF GAMING вопреки росту крипты
Круто подешевела 3080 Gigabyte Aorus несмотря на рост эфира
Дешевая 3070 Gigabyte Gaming - успей пока не началось
MSI RTX 3070 еще дешевле

По мере приближения Battlefield 2042 к отложенному релизу, Electronic Arts совместно с DICE всё активнее нагнетают вокруг проекта «хайп». Практика показывает, что громким и известным играм это нагнетание только вредит, но методички маркетологов ещё не успели обновить. Так, например, несколько часов назад EA опубликовала посвящённый Battlefield 2042 видеоролик, который озаглавила «В какое время мы живём» («What a time to be alive»).

реклама

Всё бы ничего, но фанаты Battlefield тут же обстреляли его «дизлайками» и «содержательными» комментариями, в которых отчётливо читается недоумение и явное недовольство несоответствием серьёзного стиля серии с данным шуточным видеороликом. Отдельные пользователи и вовсе бросают язвительные комментарии о том, что данный видеоролик больше подошёл бы для Apex Legends или Fortnite, чем для Battlefield.

По всей видимости, EA признала недочёт, поэтому скрыла видеоролик из общей поисковой выдачи на YouTube. Посмотреть его можно только по прямой ссылке или же через встроенный плеер, как, например, чуть выше.

анонсы и реклама
RTX 3080 MSI Gaming дешево - смотри цену
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
-43000р на Gigabyte Gaming 3080 - самая низкая цена
-17000р на RTX 3070 ASUS
RTX 3080 Gigabyte Gaming дешевле чем ты думаешь
-39 000р на MSI RTX 3080
12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза
-35000р на RTX 3080 MSI Gaming
В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

Релиз Battlefield 2042 назначен на 19 ноября.

#electronic arts #dice #battlefield 2042
5
Показать комментарии (5)

Материалы по теме

Предзаказ Battlefield 2042 занял три места в топ-10 недельного чарта продаж в Steam
В FIFA 22 уже сыграли более девяти миллионов человек, а саму франшизу могут переименовать
Энтузиасты уже сравнили «бету» Battlefield 2042 на PC, PS5 и Xbox Series
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Почему я не буду добывать Эфир на своей GeForce RTX 2070 Super – мнение геймера со стажем
187
5 новинок от Xiaomi - умный подогреватель влажных полотенец, настенная стиральная машина и другое
10
Загадки истории: циммеритовое покрытие на немецких танках
38
В преддверии выхода процессоров Intel Core 12-го поколения размышляем об их плюсах и минусах
37
Мой первый отвал видеокарты из лагеря AMD: Asus HD 7870 DirectCU II TOP, диагностика и лечение
37
Обзор NVME SSD накопителя PNY CS2130 1 TB на контроллере Phison E12
30
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ProArt X570-Creator WIFI
8
Обзор WRC 10: ничего нового
14
Ретро-обзор игрового ноутбука 2007 года Acer 6592G: Intel T8100 + Radeon 2400 XT и сравнение с T7100
5
Мои впечатления от игры Anno 1404
2

Сейчас обсуждают

Игорь Стратиенко
13:50
Видимо через стим игра скачивается распакованной, а через MS Store - установщик игры которому нужно место для её установки. То есть из 93 гигов 50 нужно игре и 43 - под скачивание установочных файлов.
От «минимума» до «идеала»: Microsoft опубликовала расширенные системные требования Age of Empires IV
Jurten Krieg
13:49
Анальных троянов, всё как вы любите.
От «минимума» до «идеала»: Microsoft опубликовала расширенные системные требования Age of Empires IV
Расул Халилов
13:49
Вообще метеоровские 7нм это аналог улучшенных 5нм tsmc, поэтому и называются теперь intel 4, так что там должно быть хорошо по энергоэффективности
В преддверии выхода процессоров Intel Core 12-го поколения размышляем об их плюсах и минусах
Игорь Стратиенко
13:48
Капитализация это суммарная стоимость акций по текущему биржевому курсу. Это не капитал фирмы, это виртуальное число показывающее на какую сумму могли бы обогатиться держатели акций после их продажи е...
Капитализация Tesla превысила отметку в 1 триллион долларов
Jurten Krieg
13:47
Спасибо за очередной прекрасный материал.
Битва игровых компьютеров: CPU Core i5-10400F и Ryzen 5 3600 в связке с GPU GeForce RTX 2070 Super и Radeon RX 5700 XT
Motor Head
13:47
Жгут электричество и оплачивают , зарабатывают денежку и дают зарабатывать другим. Тебя жаба душит ? )))
Переход на Ethereum 2.0 переносится, а майнеры продолжат добывать Эфир на видеокартах
ivankrolikov
13:46
Гитлер никогда не носил фамилию Шикельгрубер. Он всегда был Гитлером. Шикельгрубер - его отчим, эту фамилию Гитлер никогда не брал. Учите историю по надёжным источникам.
Загадки истории: циммеритовое покрытие на немецких танках
rebel-1
13:45
Просто твои познания в прогреве и механика процесса - это как познания ребенка из детсада про электричество.
Мой первый отвал видеокарты из лагеря AMD: Asus HD 7870 DirectCU II TOP, диагностика и лечение
nikolai3anv
13:44
Офигенно ! Вот это треск пердака! Прям космических масштабов!
В преддверии выхода процессоров Intel Core 12-го поколения размышляем об их плюсах и минусах
Ripper_ua
13:44
Это гениально помойму "Я хотел всего лишь зафиксировать частоту всех ядер на 4.6 ГГц и выставить память в режим DDR4-4000, чтобы было синхронно. " при это FSB 60:3 и скоростя меньше чем у меня на 3800...
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ProArt X570-Creator WIFI
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем