В последнем случае от вас ожидают наличия видеокарты хотя бы уровня GeForce RTX 2070.

Формально с системными требованиями Age of Empires IV мы знакомы уже с самого начала осени, однако на тот момент разработчики представили нашему вниманию «урезанную» информацию, включающую в себя только минимальные и рекомендованные варианты «начинок» компьютеров. Теперь Microsoft, владеющая коллективами, создающими Age of Empires IV, опубликовала расширенный список системных требований, куда включены также идеальные и сверхминимальные варианты.

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Как справедливо уточняет Microsoft, Age of Empires IV создавалась с расчётом как на воспроизведение на мощных настольных компьютерах, так и на относительно бюджетных ноутбуках. В обоих случаях проект будет работать без особых нареканий.

Минимальные требования:

процессор: Intel Core i6-6300U или AMD Ryzen 5 2400G;

8 Гбайт оперативной памяти;

видеокарта: Intel HD Graphics 520 или AMD Radeon RX Vega 11;

50 Гбайт свободного пространства через Steam и 93 Гбайта — через Microsoft Store;

операционная система Windows 10 или Windows 11.

Низкие системные требования:

процессор: Intel Core i5-4460T или AMD Ryzen 3 1300X;

8 Гбайт оперативной памяти;

видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 760 или AMD Radeon HD 7950;

50 Гбайт свободного пространства через Steam и 93 Гбайта — через Microsoft Store;

операционная система Windows 10 или Windows 11.

Рекомендованные системные требования:

процессор: Intel Core i5-8400 или AMD Ryzen 5 2600;

16 Гбайт оперативной памяти;

видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 970 или AMD Radeon RX 570;

50 Гбайт свободного пространства через Steam и 93 Гбайта — через Microsoft Store;

операционная система Windows 10 или Windows 11.

«Идеальные» системные требования:

процессор: Intel Core i7-9700 или AMD Ryzen 5 3600;

16 Гбайт оперативной памяти;

видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2070 или AMD Radeon RX 5700 XT;

50 Гбайт свободного пространства через Steam и 93 Гбайта — через Microsoft Store;

операционная система Windows 10 или Windows 11.

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Релиз Age of Empires IV состоится уже в этот четверг, 28 октября.