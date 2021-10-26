Формально с системными требованиями Age of Empires IV мы знакомы уже с самого начала осени, однако на тот момент разработчики представили нашему вниманию «урезанную» информацию, включающую в себя только минимальные и рекомендованные варианты «начинок» компьютеров. Теперь Microsoft, владеющая коллективами, создающими Age of Empires IV, опубликовала расширенный список системных требований, куда включены также идеальные и сверхминимальные варианты.
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Как справедливо уточняет Microsoft, Age of Empires IV создавалась с расчётом как на воспроизведение на мощных настольных компьютерах, так и на относительно бюджетных ноутбуках. В обоих случаях проект будет работать без особых нареканий.
Минимальные требования:
- процессор: Intel Core i6-6300U или AMD Ryzen 5 2400G;
- 8 Гбайт оперативной памяти;
- видеокарта: Intel HD Graphics 520 или AMD Radeon RX Vega 11;
- 50 Гбайт свободного пространства через Steam и 93 Гбайта — через Microsoft Store;
- операционная система Windows 10 или Windows 11.
Низкие системные требования:
- процессор: Intel Core i5-4460T или AMD Ryzen 3 1300X;
- 8 Гбайт оперативной памяти;
- видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 760 или AMD Radeon HD 7950;
- 50 Гбайт свободного пространства через Steam и 93 Гбайта — через Microsoft Store;
- операционная система Windows 10 или Windows 11.
Рекомендованные системные требования:
- процессор: Intel Core i5-8400 или AMD Ryzen 5 2600;
- 16 Гбайт оперативной памяти;
- видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 970 или AMD Radeon RX 570;
- 50 Гбайт свободного пространства через Steam и 93 Гбайта — через Microsoft Store;
- операционная система Windows 10 или Windows 11.
«Идеальные» системные требования:
- процессор: Intel Core i7-9700 или AMD Ryzen 5 3600;
- 16 Гбайт оперативной памяти;
- видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2070 или AMD Radeon RX 5700 XT;
- 50 Гбайт свободного пространства через Steam и 93 Гбайта — через Microsoft Store;
- операционная система Windows 10 или Windows 11.
Релиз Age of Empires IV состоится уже в этот четверг, 28 октября.