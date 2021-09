Многое было сказано об уровне графического исполнения Age of Empires IV, и, что самое печальное, всё — правда. По состоянию на практически конец 2021-го года графика в новинке не поражает воображение, уступая в плане технологичности даже оригинальной Age of Empires III, не говоря уже о её ремастере с подзаголовком Definitive Edition. Впрочем, графика в подобных играх — далеко не главное; куда важнее максимально возможный охват аудитории. Помочь Age of Empires IV привлечь PC-игроков с самыми разными бюджетами призваны её демократичные системные требования.

реклама

анонсы и реклама RTX 3060 Ti - цена упада на порядок 3060 MSI Gaming дешево в Регарде RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде -12000р на RTX 3080 Gigabyte Ноутбук на IPS дешевле 10 000р в Ситилинке В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде 3080 Ti 20Gb в XPERT.RU недорого 3070 и 3070 Ti почти даром в XPERT.RU

Но достаточно лирического отступления, пора переходить к делу. Сегодня на официальной Steam-страничке Age of Empires IV появились её минимальные и рекомендованные системные требования. Сразу отметим, что игра допускает применение даже встроенного графического ускорителя не самого высокого класса.

Минимальные требования:

процессор: Intel Core i5-6300U;

8 Гбайт оперативной памяти;

видеокарта: Intel HD Graphics 520;

50 Гбайт свободного пространства на накопителе;

операционная система Windows 10.

реклама

Рекомендованные требования:

процессор: шестиядерный Intel Core i5 с тактовой частотой 3,6 ГГц;

16 Гбайт оперативной памяти;

видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 970;

50 Гбайт свободного пространства на накопителе;

операционная система Windows 10.

В целом, данные системные требования выглядят предварительными, да и подобраны весьма странным образом: в них полностью отсутствуют центральные процессоры и графические ускорители производства AMD, да и пункт «шестиядерный Intel Core i5 с тактовой частотой 3,6 ГГц» не вызывает уверенности.

Релиз Age of Empires IV назначен на 28 октября. Напомним, что в новинке мы вернёмся в эпоху Средневековья, а на старте продаж нас ждут восемь уникальных цивилизаций, игровые процессы за которых кардинально отличаются друг от друга.