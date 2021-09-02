Стали известны системные требования Age of Empires IV — ничего неожиданного
Многое было сказано об уровне графического исполнения Age of Empires IV, и, что самое печальное, всё — правда. По состоянию на практически конец 2021-го года графика в новинке не поражает воображение, уступая в плане технологичности даже оригинальной Age of Empires III, не говоря уже о её ремастере с подзаголовком Definitive Edition. Впрочем, графика в подобных играх — далеко не главное; куда важнее максимально возможный охват аудитории. Помочь Age of Empires IV привлечь PC-игроков с самыми разными бюджетами призваны её демократичные системные требования.
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Но достаточно лирического отступления, пора переходить к делу. Сегодня на официальной Steam-страничке Age of Empires IV появились её минимальные и рекомендованные системные требования. Сразу отметим, что игра допускает применение даже встроенного графического ускорителя не самого высокого класса.
Минимальные требования:
- процессор: Intel Core i5-6300U;
- 8 Гбайт оперативной памяти;
- видеокарта: Intel HD Graphics 520;
- 50 Гбайт свободного пространства на накопителе;
- операционная система Windows 10.
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Рекомендованные требования:
- процессор: шестиядерный Intel Core i5 с тактовой частотой 3,6 ГГц;
- 16 Гбайт оперативной памяти;
- видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 970;
- 50 Гбайт свободного пространства на накопителе;
- операционная система Windows 10.
В целом, данные системные требования выглядят предварительными, да и подобраны весьма странным образом: в них полностью отсутствуют центральные процессоры и графические ускорители производства AMD, да и пункт «шестиядерный Intel Core i5 с тактовой частотой 3,6 ГГц» не вызывает уверенности.
Релиз Age of Empires IV назначен на 28 октября. Напомним, что в новинке мы вернёмся в эпоху Средневековья, а на старте продаж нас ждут восемь уникальных цивилизаций, игровые процессы за которых кардинально отличаются друг от друга.
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