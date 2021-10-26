До конца года осталось всего ничего.

Хотя многие геймеры предпочитают изображать, что они уже давным-давно купили в Steam всё, что им нужно, но реальность такова, что новые достойнейшие игры продолжают выходить, и купить их не за полный безумный ценник, а гораздо дешевле, всё-таки хочется. Вот в Сети и появилась впоследствии подтверждённая самой Valve информация о сроках проведения оставшихся крупных Steam-распродаж в этом году.

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Итак, ближайшая распродажа — хеллоуинская. Пройдёт она с 28 октября по 1 ноября. Осенняя распродажа пройдёт с 24 по 30 ноября, ну и самая желанная в уходящем году зимняя распродажа, на которой традиционно самые «вкусные» скидки на самые желанные товары, будет проведена с 22 декабря по 5 января.

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Какие игры примут участие в распродаже, пока, естественно, секрет, но одно ясно: в хеллоуинской акции, по традиции, участвуют игры, так или иначе связанные с тематикой хоррора, мистики и прочей паранормальщины.