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Новости Software Игнатий Колыско
ВКонтакте представила функцию автоматического перевода публикаций с помощью нейросетей
Соцсеть продолжает радовать новыми функциями.
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Социальная сеть ВКонтакте запустила автоматический перевод размещённых в сообществах публикаций с русского на английский язык. Как утверждает команда поддержки, данная функция призвана помочь пользователям из разных стран знакомиться с уникальным русскоязычным контентом.

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Точность машинного перевода и определения языка материалов обеспечивает собственная технология социальной сети. Разработчики утверждают, что она основана на нейросетевой модели, обученной на открытых данных. Технология адаптирована под манеру общения пользователей ВКонтакте и учитывает особенности лексики в разных сообществах. Например, система различает сленг и позволяет переводить слова на уровне специализированных сервисов как художественные тексты, так и разговорные фразы или официально-деловые публикации.

При переходе к русскоязычной публикации из поисковой системы или по прямой ссылке можно будет сразу увидеть её автоматический перевод или же включить его нажатием одной кнопки — данная функция доступна в настольной версии ВКонтакте. Разработчики подчёркивают, что автопереводы сначала станут доступны для материалов крупных пабликов социальной сети, позже функция появится для публикаций из всех сообществ.

Александр Тоболь, технический директор ВКонтакте:

«Пользователи из других стран всё чаще проявляют интерес к русскоязычному контенту, который размещается ВКонтакте. Мы следуем глобальной цели — разрушить любые барьеры в коммуникации, поэтому продолжаем инвестировать в технологии машинного обучения: они открывают больше возможностей для общения людей друг с другом. С автоматическими переводами обмениваться опытом, мнениями, знаниями или забавными историями жителям разных стран и континентов становится проще. В будущем мы планируем добавить возможность моментальных машинных переводов не только для публикаций, но также для комментариев, сообщений и всего контента в социальной сети».

Напомним, ранее в этом месяце российская компания VK (ранее называлась Mail.ru Group) представила VK Видео — новую видеоплатформу, которая сразу же получила статус крупнейшей в России. Разработчики утверждают, что новый продукт VK Видео стал крупнейшим видеосервисом в России с ежедневной уникальной аудиторией свыше 40 млн человек. Такое стало возможным благодаря объединению видеоресурсов соцсетей ВКонтакте и Одноклассники, а также всех продуктов компании VK.

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Видеоплатформа VK Видео была представлена в рамках специального мероприятия VK Video Launch в Москве.

#вконтакте #социальные сети #перевод
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