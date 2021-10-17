Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Представлена VK Видео — видеоплатформа, которая будет конкурировать с YouTube
Если получится.
анонсы и реклама
<b>Супердешевая</b> RTX 3070 на фоне роста крипты
Дешевая 3070 Gigabyte Gaming - успей пока не началось
MSI RTX 3070 еще дешевле
RTX 3080 MSI Gaming дешево - смотри цену

Российская компания VK (ранее называлась Mail.ru Group) представила VK Видео — новую видеоплатформу, которая сразу же получила статус крупнейшей в России. Разработчики утверждают, что новый продукт VK Видео стал крупнейшим видеосервисом в России с ежедневной уникальной аудиторией свыше 40 млн человек. Такое стало возможным благодаря объединению видеоресурсов соцсетей ВКонтакте и Одноклассники, а также всех продуктов компании VK. Видеоплатформа VK Видео была представлена в рамках специального мероприятия VK Video Launch в Москве.

реклама

На презентации с анонсом разработчики рассказали, что пользователи VK Видео получают доступ к единой библиотеке контента, а рекламодатели и правообладатели — к самой большой видеоаудитории российского интернета через единую платформу. Заинтересованные в размещении и продвижении видео компании также могут рассчитывать на широкий набор инструментов для анализа статистики потребления и монетизации. VK Видео объединяет ключевые технологии в рамках единой видеоплатформы: качество 4K, адаптивный стриминг, крос-платформенный плеер, оптимизированные сетевые протоколы и технологии доставки контента.

В рамках единой платформы VK Видео было представлено важное обновление — новая видеовитрина социальной сети ВКонтакте для веб-версии и мобильного приложения. В её основе — единая платформа рекомендаций видео, построенная на алгоритмах машинного обучения, которые способны анализировать содержимое в кадре.

Система распознаёт людей и объекты, генерируя впоследствии автоматические субтитры. Модель способна различать более 1000 категорий видеоконтента с помощью технологий компьютерного зрения и технологий автоматического распознания речи. Полученная видеоинформация может также использоваться для поиска контента. Видеовитрина будет предлагать пользователю посмотреть видео с участием его друзей или любимых знаменитостей.

На витрине VK Видео зрителям будет доступна новая широкая библиотека — она включает фильмы, сериалы, мультфильмы и телешоу. Улучшенная поисковая платформа в VK Видео поможет быстро найти интересный ролик — среди всей библиотеки, в отдельной категории или плейлисте.

VK Видео открывает новые возможности для авторов лицензионного контента: будет достаточно загрузить видео на одну площадку и выбрать, на каких ещё видеосервисах экосистемы VK оно появится. Каждому правообладателю будут предложены индивидуальные условия монетизации: они смогут получать отчисления с показов рекламы в своих видеороликах. В будущем правообладатели получат доступ к развёрнутой аналитике в личном кабинете: смогут узнавать, сколько просмотров собрало видео, как много людей его увидели и как долго смотрели.

анонсы и реклама
Мегаслив топовой 3070 Gigabyte Aorus дешевле любого Палит
Новейшие RX 6600 в Регарде
-43000р на Gigabyte Gaming 3080 - самая низкая цена
-17000р на RTX 3070 ASUS
RTX 3080 Gigabyte Gaming дешевле чем ты думаешь
Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри
-39 000р на MSI RTX 3080
Рухнула цена 3080 Ti - от 150 тр в XPERT.RU
12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза
-35000р на RTX 3080 MSI Gaming
В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

На презентации продукта VK Видео также была анонсирована нейросетевая технология автоулучшения качества изображения в видео — NeuroHD. Она будет обрабатывать уже загруженные на платформу видео, повышая качество картинки. Кроме того, скоро в VK Видео появятся панорамные видеоролики и приложение для просмотра видео на Smart TV.

#vk #vk video
5
Показать комментарии (5)

Материалы по теме

Мобильное приложение VK для iPad получило большое обновление с оптимизацией под большие экраны
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Мое мнение о ценах б.у. компьютерных комплектующих
162
Оцениваем целесообразность покупки компьютера в Computeruniverse
27
Моё мнение: современные процессоры переразогнаны с завода
38
Игровой компьютер до 100 тысяч рублей: октябрь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
5
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Crosshair VIII Extreme
26
Лицензионная Windows 11 Pro в магазине Supercdk доступна всего за $20.39 в рамках осенней распродажи
Мои впечатления от игры Mafia 2 Definitive Edition. Часть первая
10
Краткий обзор процессорного кулера Scythe Kotetsu Mark II
32
Ультра-бомж-гейминг на AFOX GT-730 (AF730-2048D5H5) или пробивание дна
11
Мои впечатления от игры "Патриоты. Внезапный удар" (Patriots - A Nation Under Fire)
2

Сейчас обсуждают

al3d
22:37
Уже одобрили 15-го числа.
Биткоин пробил 60 000 и продолжает дорожать, а майнеры Эфира за 2 месяца недосчитались $2 млрд
al3d
22:36
Зилот не написал почему крипта вверх взлетела. А все очень просто: "15 октября Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) одобрила заявку ProShares на запуск первого в истории фьючерсного биржевог...
Биткоин пробил 60 000 и продолжает дорожать, а майнеры Эфира за 2 месяца недосчитались $2 млрд
ev_rus
22:36
Молодцы, значит не зря.
Российская команда Team Spirit выиграла престижный турнир The International 10 по Dota 2, заработав $18,2 млн
Вика Вика
22:35
Эфир - скам.
Nvidia прекращает выпуск видеокарт RTX 3000 в октябре для поддержания высоких цен
Fsp(rus)
22:31
повторюсь, таких цен мы уже наверное не увидим никогда
Видеокарты не дорожают в магазинах РФ несмотря на рост Эфира
kiberman
22:29
Убивает и то и другое, 1.45в при 90 градусов С, это не то же самое, чем при 45-60с- деградация камня в первом случае будет намного быстрее. Транзиентные пики по вольтажу, есть на любом оборудовании, ...
Моё мнение: современные процессоры переразогнаны с завода
Олег Власов
22:29
Коллективный иск на 5 000 000, как я понял был подан пятью покупателями.
На Canon подают в суд из-за невозможности сканировать документы на МФУ при отсутствии в нем чернил
Wer3w0lf
22:28
Что они любят - в попу получать?
G.SKILL анонсировала новую линейку ОЗУ DDR5-6400 Trident Z5 для геймеров и энтузиастов
Dr Ficus
22:27
типа новость , что у нас оказывается есть перекупы ?
Десятки перекупщиков продают Radeon RX 6600 на Авито, а цены уже выше магазинных
Lamerusha Lat
22:26
Когда я купил мфушку, первым делом нашёл крякнутую прошивку. Пришлось заплатить умельцу. Но зато теперь экономлю на картриджах. С левым картриджем печатает не хуже, чем с оригинальным.
На Canon подают в суд из-за невозможности сканировать документы на МФУ при отсутствии в нем чернил
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем