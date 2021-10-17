Если получится.

Российская компания VK (ранее называлась Mail.ru Group) представила VK Видео — новую видеоплатформу, которая сразу же получила статус крупнейшей в России. Разработчики утверждают, что новый продукт VK Видео стал крупнейшим видеосервисом в России с ежедневной уникальной аудиторией свыше 40 млн человек. Такое стало возможным благодаря объединению видеоресурсов соцсетей ВКонтакте и Одноклассники, а также всех продуктов компании VK. Видеоплатформа VK Видео была представлена в рамках специального мероприятия VK Video Launch в Москве.

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На презентации с анонсом разработчики рассказали, что пользователи VK Видео получают доступ к единой библиотеке контента, а рекламодатели и правообладатели — к самой большой видеоаудитории российского интернета через единую платформу. Заинтересованные в размещении и продвижении видео компании также могут рассчитывать на широкий набор инструментов для анализа статистики потребления и монетизации. VK Видео объединяет ключевые технологии в рамках единой видеоплатформы: качество 4K, адаптивный стриминг, крос-платформенный плеер, оптимизированные сетевые протоколы и технологии доставки контента.

В рамках единой платформы VK Видео было представлено важное обновление — новая видеовитрина социальной сети ВКонтакте для веб-версии и мобильного приложения. В её основе — единая платформа рекомендаций видео, построенная на алгоритмах машинного обучения, которые способны анализировать содержимое в кадре.

Система распознаёт людей и объекты, генерируя впоследствии автоматические субтитры. Модель способна различать более 1000 категорий видеоконтента с помощью технологий компьютерного зрения и технологий автоматического распознания речи. Полученная видеоинформация может также использоваться для поиска контента. Видеовитрина будет предлагать пользователю посмотреть видео с участием его друзей или любимых знаменитостей.

На витрине VK Видео зрителям будет доступна новая широкая библиотека — она включает фильмы, сериалы, мультфильмы и телешоу. Улучшенная поисковая платформа в VK Видео поможет быстро найти интересный ролик — среди всей библиотеки, в отдельной категории или плейлисте.

VK Видео открывает новые возможности для авторов лицензионного контента: будет достаточно загрузить видео на одну площадку и выбрать, на каких ещё видеосервисах экосистемы VK оно появится. Каждому правообладателю будут предложены индивидуальные условия монетизации: они смогут получать отчисления с показов рекламы в своих видеороликах. В будущем правообладатели получат доступ к развёрнутой аналитике в личном кабинете: смогут узнавать, сколько просмотров собрало видео, как много людей его увидели и как долго смотрели.

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На презентации продукта VK Видео также была анонсирована нейросетевая технология автоулучшения качества изображения в видео — NeuroHD. Она будет обрабатывать уже загруженные на платформу видео, повышая качество картинки. Кроме того, скоро в VK Видео появятся панорамные видеоролики и приложение для просмотра видео на Smart TV.