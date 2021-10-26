Проект пока даже не в зачаточных стадиях развития.

Blizzard столь стремительно теряет сотрудников, создававших имя данной студии, что на это уже больно смотреть. Вот и несколько часов назад бывшие разработчики World of Warcraft в количестве восьми человек объявили об основании коллектива Notorious Studios, который будет разниматься созданием онлайн-RPG от третьего лица.

реклама

Главным основателем Notorious является Крис Калейки, геймдизайнер и создатель Монаха для WoW, однако структура коллектива сформирована таким образом, что на практике формального руководителя у разработчиков нет. Идея Notorious заключается в том, чтобы никто не мог давить на подчинённых своим авторитетом (по сути — силой «кресла») или же устраивать харассмент и дискриминацию по тем или иным признакам.

анонсы и реклама RTX 3080 MSI Gaming дешево - смотри цену Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта -43000р на Gigabyte Gaming 3080 - самая низкая цена -17000р на RTX 3070 ASUS RTX 3080 Gigabyte Gaming дешевле чем ты думаешь -39 000р на MSI RTX 3080 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза -35000р на RTX 3080 MSI Gaming В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

Notorious уже договорилась с Riot Games, где также трудятся многие выходцы из Blizzard, о взаимовыручке. Ну и напоследок: своё название студия позаимствовала из одноимённой гильдии в World of Warcraft, в которой участвовали все сотрудники свежеобразованного коллектива.