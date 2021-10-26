Blizzard столь стремительно теряет сотрудников, создававших имя данной студии, что на это уже больно смотреть. Вот и несколько часов назад бывшие разработчики World of Warcraft в количестве восьми человек объявили об основании коллектива Notorious Studios, который будет разниматься созданием онлайн-RPG от третьего лица.
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Главным основателем Notorious является Крис Калейки, геймдизайнер и создатель Монаха для WoW, однако структура коллектива сформирована таким образом, что на практике формального руководителя у разработчиков нет. Идея Notorious заключается в том, чтобы никто не мог давить на подчинённых своим авторитетом (по сути — силой «кресла») или же устраивать харассмент и дискриминацию по тем или иным признакам.
Notorious уже договорилась с Riot Games, где также трудятся многие выходцы из Blizzard, о взаимовыручке. Ну и напоследок: своё название студия позаимствовала из одноимённой гильдии в World of Warcraft, в которой участвовали все сотрудники свежеобразованного коллектива.