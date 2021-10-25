Но в ведомстве пока предпочитают обходиться «административкой».

Роскомнадзор может замедлить работу YouTube, но пока в ведомстве решают ограничиваться административными мерами воздействия. Соответствующее заявление распространило издание «Интерфакс» со ссылкой на замглавы ведомства Вадима Субботина.

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«У Роскомнадзора есть все технические возможности для такого рода технологического воздействия. Но сейчас мы находимся на этапе применения мер административного воздействия, рассматриваем в первую очередь вариант административного принуждения», — сказал Субботин, отвечая на вопрос журналистов «Интерфакса» в понедельник.

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18 декабря пресс-служба РКН сообщала, что Facebook и YouTube чаще других социальных сетей игнорируют требование Роскомнадзора об удалении запрещённой в РФ информации. В официальном сообщении ведомства во «ВКонтакте» указывалось, что за последние девять месяцев было удалено 166 тысяч запрещённых материалов по трём самым опасным категориям информации. Это на 42% больше аналогичного периода 2020 года. Наибольший процент неудаления (это когда сервисы игнорируют требования РКН) наблюдается у Facebook (19 %) и YouTube (11 %).