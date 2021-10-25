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Новости Software Игнатий Колыско
Геймплейный трейлер «Побега» — нового сезона Apex Legends
Симулякр грядёт. И он придёт.
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Авторы сетевого боевика Apex Legends опубликовали геймплейный трейлер «Побег», попутно напомнив, что новая карта должна появиться в королевской битве вместе с релизом ближайшего обновления. Демонстрация игрового процесса состоялась точно в срок, как и было обещано разработчиками в середине прошлой недели.

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Грядущий набор контента называется «Место бури», он будет включать в себя следующее:

  • новый боевой пропуск;
  • новый рейтинговый сезон;
  • новая легенда — Эш из Titanfall 2;
  • новая карта — тропический остров;
  • новое оружие — пистолет-пулемёт C.A.R.

В официальном описании говорится следующее: «карта унесет игроков к великолепным панорамам с песчаными пляжами и кристально чистыми водами. Четвёртая по счету и самая большая локация Apex Legends таит в себе множество опасностей, среди которых — новая легенда Эш. Это симулякр женщины, некогда известной, как доктор Эшли Рид».

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«Побег» нагрянет в Apex Legends 2 ноября.

#electronic arts #respawn entertainment #apex legends
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