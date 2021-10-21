Respawn Entertainment совместно с Electronic Arts опубликовали релизный трейлер «Побега» — нового сезона условно-бесплатного сетевого экшена Apex Legends. Реальных геймплейных кадров в нём нет, если что.
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Со стартом нового сезона в Apex Legends добавится следующий контент:
- новый боевой пропуск;
- новый рейтинговый сезон;
- новая легенда — Эш из Titanfall 2;
- новая карта — тропический остров;
- новое оружие — пистолет-пулемёт C.A.R.
В официальном описании говорится следующее: «карта унесет игроков к великолепным панорамам с песчаными пляжами и кристально чистыми водами. Четвёртая по счету и самая большая локация Apex Legends таит в себе множество опасностей, среди которых — новая легенда Эш. Это симулякр женщины, некогда известной, как доктор Эшли Рид».
Сезон «Побег» начнётся в игре 2 ноября, а уже 25 октября разработчики должны будут опубликовать геймплейный трейлер. Про новую карту из «Побега» нужно рассказать дополнительно.