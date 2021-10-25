В данном случае — небинарный.

Современные видеоигры, будучи частью массовой культуры, не могут избежать участи внедрения в них современных социальных тенденций. Не стала исключением и Battlefield 2042: как стало известно на выходных благодаря ответу комьюнити-менеджера студии DICE Адама Фримана на соответствующий вопрос, оперативница Эмма Розье с позывным «Сандэнс» имеет небинарную гендерную идентичность, то есть, причисляет себя к иному гендеру/полу, чем два признанных биологией.

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Соответствующий вопрос у пользователей возник после того, как в описании Сандэнс были применены местоимения «Они»/«Их» (в оригинале — They/Them). Что касается игрового процесса, то именно Сандэнс использует засветившийся во всех геймплейных роликах Battlefield 2042 вингсьют, а также применяет так называемую умную взрывчатку.

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Релиз Battlefield 2042 назначен на 19 ноября на всех актуальных платформах.