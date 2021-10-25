Заждались его там. Наверное.

О том, что вышедший в конце этого лета хоррор Tormented Souls, при создании которого разработчики явно вдохновлялись культовыми сериями Silent Hill и Resident Evil, рано или поздно доберётся до всех основных игровых платформ, нам было известно уже давно. Однако изначально состоялся релиз PC-версии, а также версий для консолей текущего поколения, в то время как версии для консолей поколения прошлого повисли в воздухе.

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Долго висеть, впрочем, не пришлось: сегодня портал Gematsu выяснил, что разработчики намереваются выпустить Tormented Souls на PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch в начале следующего года. Пока без конкретики, но она явно не заставит себя долго ждать. Как бы то ни было, учитывая, что из-за катастрофического дефицита полупроводников ещё далеко не все смогли обзавестись «новенькими» консолями, данная новость должна быть встречена с радостью.

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Tormented Souls повествует историю Каролины Уокер, расследующей исчезновение двух девочек-близняшек, и попавшей в ходе своего дела в крайне неприятную передрягу с явным маниакальным подтекстом. С этого и начинается прохождение. Стоит отметить, что несмотря на банальное описание, проект получил очень высокие пользовательские оценки, так что он как минимум достоин упоминания в новостных лентах.