Начало положено?

Компания Google оплатила штрафы на сумму свыше 32 миллионов рублей — соответствующую информацию опубликовало издание «Интерфакс». Как сообщил председатель Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василлий Пискарёв, представитель руководства компании Google Марко Панчини на встрече с депутатами сообщил об оплате штрафов.

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«Сегодня прозвучала цифра штрафов, которые были выписаны Google за то, что они не удаляют незаконный контент, на сумму 32,5 млн рублей. Сегодня Марко Панчини сказал нам, что эти штрафы они оплатили», — сказал Пискарев журналистам 25 октября по итогам онлайн-встречи с руководством компании.

Пискарев дополнительно отметил, что «Панчини неоднократно, систематически в течение всего нашего диалога декларировал, что они наши законы соблюдают и намерены соблюдать, что они готовы взаимодействовать, вести диалоги с нашими государственными органами и с депутатами также».

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Напомним, на прошлой неделе замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин заявил, что российские суды оштрафовали Google, Facebook и Twitter в общей сложности уже на 140 млн рублей, но сервисы компаний до сих пор не удалили около около 5,5 тысяч страниц с запрещенным в России контентом.