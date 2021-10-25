Современные компьютеры обрабатывают такое количество сторонних программ в фоновом режиме, что иногда даже сама операционная система начинает «тормозить», что уж говорить про многократно более требовательные к «железу» видеоигры. Вот Ubisoft и решила перестраховаться и перечислить программное обеспечение, которое может негативно влиять на производительность видеоигр.
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Издательство перечислило несколько представителей софта в конкретных сферах от программ мониторинга и контроллеров подсветки до VPN-приложений, torrent-клиентов и программ виртуализации. Даже софт для голосового чата вроде Discord и TeamSpeak — и тот может негативно влиять на частоту кадров в играх.
Логично предположить, что Ubisoft в плане статистики полагается на среднюю, не отличающуюся высокой вычислительной мощностью систему. Понятно, что современные многоядерные процессоры при поддержке больших объёмов оперативной памяти с лёгкостью справляются со всем фоновым софтом без заметного ущерба для производительности «основного» приложения. В данном случае, видеоигры.