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Новости Software Михаил Андреев
Достойное супергеройское приключение: первые обозреватели высоко оценили Guardians of the Galaxy
Но в плане баллов на Metacritic всё могло быть повеселее.
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Уже завтра состоится релиз супергеройского приключенческого боевика Marvel’s Guardians of the Galaxy, ну а сегодня издательство Square Enix совместно с разработчиками из Eidos Montreal сняли эмбарго на публикацию рецензий. Благодаря этому выяснилось, что свежий видеоигровой проект по «Стражам галактики» оказался достойным внимания любителей жанра.

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По состоянию на момент публикации данной заметки средневзвешенный рейтинг Marvel’s Guardians of the Galaxy на агрегаторе Metacritic составлял 83 балла из 100 возможных. Рецензенты отмечают отличную проработку персонажей, а также интересную историю, в которой нашлось место как драме, так и комедии. Кинематографичность повествования позволяет отдельным рецензентам заявить даже о том, что видеоигровая адаптация «Стражей галактики» оказалась на голову выше кинофильмов.

Что же касается непосредственно игрового процесса, то многие рецензенты от него не в восторге, заявляя, что местная «боёвка» до боли однообразна, хоть её постановка и очень качественна.

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Как бы то ни было, завтра уже начнут поступать первые пользовательские рецензии, которые, как показывает практика, гораздо более критичны и, вследствие многократно превосходящей выборки, более точны

#square enix #eidos montreal #guardians of the galaxy #marvels guardians of the galaxy
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