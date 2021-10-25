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Новости Software Михаил Андреев
В Сети обнаружили скриншот с изображением Steam-страницы The Last of Us
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Последние годы Sony потихоньку допускает свои некогда эксклюзивные видеоигры до других платформ — в частности, до PC. Обладатели старшей игровой платформы уже смогли опробовать Horizpn Zero Dawn и Days Gone, на подходе Uncharted 4 и God of War, и вот, похоже, один из самых главных PlayStation-эксклюзивов также готовится к выходу на PC.

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Речь идёт о The Last of Us, скриншот со Steam-страницей которой на выходных был опубликован на Reddit. Хотя снимок выглядит достаточно правдоподобным, но относиться к нему на текущий момент следует с настороженностью.

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Как бы то ни было, нельзя не отметить, что за последние несколько лет позиции PC как игровой платформы заметно укрепились, в чём далеко не последнюю роль сыграла пандемия и вынужденная самоизоляция, лишившие людей иных способов проведения досуга.

#sony #naughty dog #the last of us
4
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