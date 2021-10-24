А также запись сражения Руси с Делийским султанатом.

Как известно, Русь будет одной из восьми стартовых игровых цивилизаций в Age of Empires IV. По мере приближения к релизу разработчики проекта из Worlds Edge и Relic Entertainment всё активнее рассказывают об уникальных особенностях каждой из фракций, и вот, очередь наконец дошла до Руси. Сопутствующий видеоролик прилагается.

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Русь описывается как цивилизация для тех, кому не хочется загонять себя в рамки одного определённого стиля игры: данная фракция отлично подойдёт как агрессивным, так и предпочитающим заниматься спокойным экономическим развитием игроков. На ранних стадиях игры русским будут помогать охотничьи сторожки, генерирующие некоторое количество золота в зависимости от количества соседствующих с ними деревьев. Охота на диких животных поблизости от сторожки заполняет специальный счётчик, по достижении порогов которого русские начинают эффективнее добывать пищу, тем самым «раскачивая» свою раннюю экономику.

В бою Русь полагается на мощную кавалерию при поддержке боевых монахов, благословляющих воинов на героические подвиги. Также в русской армии присутствуют стрельцы — элитные отряды, вооружённые мощными мушкетами. Стрельцы предпочитают воевать в неподвижном режиме: в таком случае у них значительно повышается урон. Как следствие, своих стрельцов необходимо прикрывать, дабы не потерять ценные отряды.

В оборонительном режиме Русь полагается на свои знания в области плотничества и строительства деревянных построек. Так, русские деревянные стены крепче аналогов у других цивилизаций, что позволяет им защитить свою хрупкую раннюю основанную на охоте и добыче дерева экономику.

Без недостатков, конечно, не обошлось: так, Русь не может возводить каменные укрепления, а её присутствие на морских картах практически незаметно. Как Русь играется в дуэльном режиме, можно посмотреть в видеоролике ниже.

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Релиз Age of Empires IV состоится уже в следующий четверг, 28 октября.