На днях Rockstar официально опубликовала системные требования Grand Theft Auto The Trilogy — The Definitive Edition, огласила точную дату выхода сборника, а также показала крошечный видеоролик, в котором мелькают сравнения кадров из ремастеров с кадрами из оригинальных Grand Theft Auto III, Vice City и San Andreas. Видео получилось непозволительно коротким, и отдельных энтузиастов это огорчило до такой степени, что они решили создать собственный видеоролик-сравнение ремастеров с оригиналами.
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В видеоролике продолжительностью 6,5 минут можно заметить полностью переработанную в ремастерах систему освещения, высокую детализацию моделей персонажей и объектов, текстуры высокого разрешения, усовершенствованные эффекты взрывов, высокую детализацию воды, работу системы отражений, адекватно отбрасываемые тени и многое другое.
Как нетрудно заметить, работа проделана огромная: перед нами действительно проекты, которые можно назвать ремастерами. Нередко в подобных случаях разработчики ограничиваются просто добавлением поддержки современных разрешений экранов, выдавая это за переиздание.
Релиз Grand Theft Auto The Trilogy — The Definitive Edition назначен на 11 ноября.