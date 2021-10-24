Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Видео: ремастеры трилогии Grand Theft Auto сравнили с оригинальными версиями
Разница не может не бросаться в глаза.
анонсы и реклама
Упала цена RTX 3070 Asus TUF GAMING вопреки росту крипты
Круто подешевела 3080 Gigabyte Aorus несмотря на рост эфира
Дешевая 3070 Gigabyte Gaming - успей пока не началось
MSI RTX 3070 еще дешевле

На днях Rockstar официально опубликовала системные требования Grand Theft Auto The Trilogy — The Definitive Edition, огласила точную дату выхода сборника, а также показала крошечный видеоролик, в котором мелькают сравнения кадров из ремастеров с кадрами из оригинальных Grand Theft Auto III, Vice City и San Andreas. Видео получилось непозволительно коротким, и отдельных энтузиастов это огорчило до такой степени, что они решили создать собственный видеоролик-сравнение ремастеров с оригиналами.

реклама

В видеоролике продолжительностью 6,5 минут можно заметить полностью переработанную в ремастерах систему освещения, высокую детализацию моделей персонажей и объектов, текстуры высокого разрешения, усовершенствованные эффекты взрывов, высокую детализацию воды, работу системы отражений, адекватно отбрасываемые тени и многое другое.

Как нетрудно заметить, работа проделана огромная: перед нами действительно проекты, которые можно назвать ремастерами. Нередко в подобных случаях разработчики ограничиваются просто добавлением поддержки современных разрешений экранов, выдавая это за переиздание.

анонсы и реклама
RTX 3080 MSI Gaming дешево - смотри цену
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
-43000р на Gigabyte Gaming 3080 - самая низкая цена
-17000р на RTX 3070 ASUS
RTX 3080 Gigabyte Gaming дешевле чем ты думаешь
-39 000р на MSI RTX 3080
12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза
-35000р на RTX 3080 MSI Gaming
В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

Релиз Grand Theft Auto The Trilogy — The Definitive Edition назначен на 11 ноября.

#rockstar games #grand theft auto the trilogy the definitive edition
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Rockstar в Grand Theft Auto Online отметит двадцатилетие Grand Theft Auto III
Фанаты Grand Theft Auto V подсчитали, сколько обязательных убийств совершают герои игры
В Rockstar Games Launcher нашли логотипы ремастеров трилогии Grand Theft Auto
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Мнение: почему любому разумному геймеру пора завязывать с майнингом на своей едиственной видеокарте
421
Сравниваем производительность Windows 10 21H1 и Windows 11 в синтетических тестах и 3D
51
Лучшие стратегии, в которые мне не надоедает играть уже много лет. Часть третья, заключительная
8
Повышаем производительность 4Gb Polaris в майнинге
40
Macbook Pro 2021 - звонкая пощёчина ультрабукам на Windows
55
Мнение: майнинг - это прогресс, а многие майнеры - дальновидные люди
97
Обзор и тестирование блока питания Aerocool Aero Bronze 850M
36
Собираем очень недорогой компьютер на AMD Athlon 200GE для игр, работы, учебы и интернета
25
Сравниваем PS Now c Xbox Game Pass. Вопрос цены и долголетия
4
Windows 11 Pro за $20.49 по скидке на Хэллоуинской распродаже

Сейчас обсуждают

Abraxas29
12:59
ГТА-5 работает при 60 ФПС в фулхд на средних настройках через кроссовер даже на старых м1 на макбук эир с пассивным охлаждением, РДР не запускал, не знаю. киберпанк пока не запустит ибо он на 12 дерек...
Macbook Pro 2021 - звонкая пощёчина ультрабукам на Windows
aalexx963
12:58
А ничего же не будет, он вроде не поддерживае, opengl, vulkan, directx.
Новый 14-ядерный Core i9-12900HK обошёл самый быстрый процессор Apple в тесте Geekbench
Yolanda Tarska
12:58
У них огромная прибыль как бы, как раз последнии год за всю историю... и доля рынка под 80% так и осталась, снизилась ничтожно.
На освоение 7-нм техпроцесса (Intel 4) компания Intel потратила $455 млн за квартал
Abraxas29
12:58
Бригада здесь. Эпл сделал ЦП со встройкой уровня мидловых видеокарт с ТДП в 2 раза ниже чем у аналогов.
Macbook Pro 2021 - звонкая пощёчина ультрабукам на Windows
Твоя мамка
12:55
Верю. Но если не трудно подкрепи скрипом с аиды. 2-3 минуты aida fpu с мониторингом вольтажей и всего прочего естественно
Глава Intel видит в Alder Lake потенциал лидера
[Zero]
12:54
То есть образованные верят в рептилоидов?
Мнение: майнинг - это прогресс, а многие майнеры - дальновидные люди
Simon Crebbs
12:54
Сам я не верю в этот инсайдерский бред, но если вдруг и правда студия будет заниматься этим, то с ней можно заранее попрощаться. Игра и без того вышла в некоторых аспектах устаревшей, а если ещё и пил...
К 2026 году CDPR полностью переработает Cyberpunk 2077 и обновит все игровые механики
ахахах
12:53
акулы-это самые большие лодки в мире и этот рекорд ещё со времён СССР так и непобит.А борей а-это современная лодка-это иномарка в подводных лодках(про эти лодки на ютьюбе рассказывали даже)
В России произведён успешный запуск ракеты "Булава" с атомной подводной лодки нового класса
Я - Константин
12:52
Источники особенно фонтанка "иностранный агент" класс можно просто вбить на гугеле "динаника цен на стройматериалы" и получить Дерево дешевеет: сколько будут стоить материалы для строительства домов...
Мнение: майнинг - это прогресс, а многие майнеры - дальновидные люди
Анатолий Павлюшин
12:51
Дважды. И приятель оттуда слинял.
Мнение: майнинг - это прогресс, а многие майнеры - дальновидные люди
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем