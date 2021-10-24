Но с отзывами в Steam у игры пока всё не очень хорошо.

Ampitude Studios продолжает заниматься улучшениями для 4X-стратегии Humankind, выпущенной в конце лета текущего года. Уже 28 октября игра получит важный патч, работа над которым велась в диалоге с неравнодушным сообществом. Информация о грядущем обновлении была опубликована в микроблоге Humankind, а на форуме разработчиков все изменения расписаны максимально подробно.

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Разработчики собираются перекроить отдельные культуры: например, исповедующим экспансию народам будет намного легче зарабатывать звёзды эры, ведь есть мнение, что такой путь развития считался одним из самых тяжёлых.

Грядущий патч ещё не будет укомплектован набором инструментов для создания модификаций, но разработчики обещают в скором времени добавить его в Steam. Зато в клиент Humankind интегрирован mod.io, с помощью которого можно загружать пользовательский контент.

Представители Amplitude, сославшись на опубликованные отзывы игроков, решили внедрить дополнительные опции в настройках партии. Например, можно будет регулировать количество ресурсов на старте.

Система аватаров пополнится новыми опциями. Появится возможность выбирать случайных противников по нажатию одной кнопки — это должно добавить больше эффекта неожиданности в партию. Ещё одна новая возможность — отключение загрязнения и счётчика ходов. В случае с последним игрокам проще будет установить, кто останется последним из выживших. Разработчики внесли небольшие правки, затрагивающие стадии ранней и поздней игры.

Humankind поступила в продажу 17 августа текущего года, на момент публикации данного материала у проекта имеется 68% рейтинга в Steam на основании почти 12 тысяч рецензий.