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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Закрытый бета-тест перспективного шутера The Cycle: Frontier продлили до 8 ноября
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Разработчики из студии Yager проводят закрытое бета-тестирование The Cycle: Frontier — экшена с элементами выживания. Всем заинтересованным важно знать, что тестирование проекта продлили на одну неделю, теперь оно завершится только 8 ноября.

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Для участия в закрытой «бете» нужно подать специальную заявку в Steam или Epic Games Store, дополнительно доступ к тестированию можно получить на трансляциях в Twitch. Представители Yager признали, что во время тестирования The Cycle у определённого количества игроков возникали проблемы с доступом, поэтому дополнительная неделя должна стать дополнительным стимулом к знакомству с игрой.

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The Cycle: Frontier — это бесплатный шутер от первого лиц, предлагающий участие в матчах PvE и PvP. Игрокам нужно добывать ресурсы и сокровища на заброшенной планете, где буйствует смертоносная буря. Противодействовать искателям приключений будут монстры и другие игроки. Релиз The Cycle: Frontier запланирован на будущий год.

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