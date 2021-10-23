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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Несколько крошек свежей информации о кооперативном боевике Payday 3
С информационной голодухи и крошки сойдут.
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Разработчики из студии Overkill отмечают десятилетие «криминальной» франшизы Payday, и разве можно придумать лучший повод для того, чтобы вспомнить про находящуюся в разработке её третью часть. Авторы поделились несколькими крупицами свежей информации о проекте, однако сразу предупреждаем, что ничего особо примечательного нам не поведали.

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Главное: действие Payday 3 развернётся в современности — в мире, в котором правят информационные технологии и «цифра» в целом. Как следствие, ожидайте компьютеризированные новые предметы экипировки, а также ограбления, связанные с криптовалютой и прочими веяниями современной эпохи.

Действие игры разворачивается в Нью-Йорке, городе банков, бирж и денег, жаждущих попадания в шаловливые ручонки наших антигероев. Если верить разработчикам, то игровому миру в Payday 3 уделяется большое внимание: гигантский город должен ощущаться таковым, а не быть просто декорацией для совместных заданий.

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Релиз Payday 3 должен состояться до конца 2023 года, ну а там уж как пойдёт. Не расстраивайтесь и не удивляйтесь, если релиз перенесут, а то и не раз.

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