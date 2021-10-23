Path Games совместно с испанским отделением Sony Interactive Entertainment назвали точную дату релиза Insomnis — необычного психологического хоррора, действие которого происходит в особняке. Игра должна поступить в продажу 29 октября на консолях PlayStation обоих поколений и PC (в Steam даже есть своя страничка).
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Главный герой Insomnis — парень по имени Джо Кастевет, получивший в наследство большой дом со своими секретами. Игроку вместе с героем нужно будет разгадать тайны особняка, занимаясь его методичным исследованием с разгадыванием загадок. Авторы, как всегда бывает в таких случаях, пообещали рассказать нам интересную историю, погрузив в атмосферное приключение «ужастика» с видом от первого лица.
Набор решений, от которых будет зависеть финал истории, тоже идёт в комплекте.