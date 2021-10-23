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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Очаровательное приключение Kena Bridge of Spirits уже полностью окупилось
Теперь дело за малым — перейти в режим генерации прибыли.
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Месяц назад в продажу поступило очень миленькое и доброе приключение под названием Kena Bridge of Spirits, в котором мы в роли юной шаманки должны отыскать затерянный в местных лесах алтарь, попутно общаясь с так называемыми гнилушками — милейшими созданиями, участвующими в балансе жизни леса.

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И вот, по прошествии месяца разработчики поделились радостным известием: количества проданных копий оказалось достаточно, чтобы полностью окупить расходы на производство игры. Никаких цифр разработчики не называют, но рискнём предположить, что у игры и бюджет был скромный, и продажи соразмерно скромны. Ясно одно: с сегодняшнего дня Kena Bridge of Spirits работает в плюс.

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Kena Bridge of Spirits доступна для покупки и прохождения на PC, PlayStation 4 и PlayStation 5.

#kena bridge of spirits
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