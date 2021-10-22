В середине прошлой недели в продажу поступила стратегия с элементами выживания и боевика от третьего лица The Riftbreaker. Особых коммерческих чудес от данного проекта никто особо не ожидал, однако он получил очень высокие пользовательские оценки, а молва, особенно в век информации, как известно, распространяется очень быстро. И вот, спустя неделю разработчики с нескрываемой радостью сообщили о том, что с 14 октября им удалось продать двести тысяч копий своего творения.
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Данный результат превзошёл самые смелые ожидания коллектива разработчиков, поэтому они закономерно на радостях пообещали, что перед нами только начало жизненного пути The Riftbreaker: игра будет обновляться, получать свежий контент и даже дополнительные режимы.
В частности, в списке заявленных значится кооператив. Ждать реализации данной идеи, впрочем, предстоит ещё долго: разработчики дипломатично указывают период от полугода до года.