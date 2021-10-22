Вслед за публикацией подробностей сборника Grand Theft Auto The Trilogy — The Definitive Edition разработчики из Rockstar огласили и его системные требования. В теории, они должны косвенно объяснить нам, насколько серьёзны графические и технические изменения содержатся в ремастерах, и за что с нас вообще просят свыше четырёх тысяч рублей.
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Минимальные требования следующие:
- процессор: Intel Core i7-2700K или AMD FX-6300;
- 8 Гбайт оперативной памяти;
- видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 760 или AMD Radeon R9 280;
- 45 Гбайт свободного пространства на накопителе;
- операционная система Windows 10.
Рекомендованные системные требования:
- процессор: Intel Core i5-6600K или AMD Ryzen 5 2600;
- 16 Гбайт оперативной памяти;
- видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 970 или AMD Radeon RX 570;
- 45 Гбайт свободного пространства на накопителе;
- операционная система Windows 10.
Релиз сборника Grand Theft Auto The Trilogy — The Definitive Edition назначен на 11 ноября.