Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Core i5-6600K и GeForce GTX 970: системные требования Grand Theft Auto The Trilogy — The Definitive Edition
Если призадуматься, то нехиленькие требования.
анонсы и реклама
Упала цена RTX 3070 Asus TUF GAMING вопреки росту крипты
Круто подешевела 3080 Gigabyte Aorus несмотря на рост эфира
Дешевая 3070 Gigabyte Gaming - успей пока не началось
MSI RTX 3070 еще дешевле

Вслед за публикацией подробностей сборника Grand Theft Auto The Trilogy — The Definitive Edition разработчики из Rockstar огласили и его системные требования. В теории, они должны косвенно объяснить нам, насколько серьёзны графические и технические изменения содержатся в ремастерах, и за что с нас вообще просят свыше четырёх тысяч рублей.

реклама

Минимальные требования следующие:

  • процессор: Intel Core i7-2700K или AMD FX-6300;
  • 8 Гбайт оперативной памяти;
  • видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 760 или AMD Radeon R9 280;
  • 45 Гбайт свободного пространства на накопителе;
  • операционная система Windows 10.

Рекомендованные системные требования:

  • процессор: Intel Core i5-6600K или AMD Ryzen 5 2600;
  • 16 Гбайт оперативной памяти;
  • видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 970 или AMD Radeon RX 570;
  • 45 Гбайт свободного пространства на накопителе;
  • операционная система Windows 10.
анонсы и реклама
RTX 3080 MSI Gaming дешево - смотри цену
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
-43000р на Gigabyte Gaming 3080 - самая низкая цена
-17000р на RTX 3070 ASUS
RTX 3080 Gigabyte Gaming дешевле чем ты думаешь
-39 000р на MSI RTX 3080
12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза
-35000р на RTX 3080 MSI Gaming
В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

Релиз сборника Grand Theft Auto The Trilogy — The Definitive Edition назначен на 11 ноября.

#rockstar games #grand theft auto the trilogy the definitive edition
2
Показать комментарии (2)

Материалы по теме

Rockstar в Grand Theft Auto Online отметит двадцатилетие Grand Theft Auto III
Фанаты Grand Theft Auto V подсчитали, сколько обязательных убийств совершают герои игры
В Rockstar Games Launcher нашли логотипы ремастеров трилогии Grand Theft Auto
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Во что мы играли 10 лет назад: лучшие игры октября 2011 по мнению читателей журнала Игромания
22
Asus RTX 3080ti Strix LC - распаковка, температуры, шум, частоты в нагрузке, видео
46
Топ-5 самых частых ошибок кибербезопасности российского бизнеса по версии экспертов Тинькофф
14
Компьютер месяца от Zero - октябрь 2021 (часть 2)
22
Assassin's Creed Origins: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
7
Обзор платформы Intel NUC Elements
3
Битва игровых компьютеров: CPU Core i3-10325 и Ryzen 3 3300Х в связке с GPU GeForce RTX 2060 и Radeon RX 5600 XT
1
Мои впечатления от игры Mafia 2 Definitive Edition. Часть третья
+

Сейчас обсуждают

Александр Перепеченко
18:28
обосратушки "Флагманский Core i9-12900K уже продают в Германии. Он не только быстрее Ryzen 9 5950X, но ещё и на 200 долларов дешевле" https://www.ixbt.com/news/2021/10/22/core-i9-12900k-ryzen-9-595...
По каким причинам я не куплю процессор Intel 12 поколения Alder Lake, а останусь на AMD Zen 3
Александр Перепеченко
18:22
а вот и пруфы: "Флагманский Core i9-12900K уже продают в Германии. Он не только быстрее Ryzen 9 5950X, но ещё и на 200 долларов дешевле" https://www.ixbt.com/news/2021/10/22/core-i9-12900k-ryzen-9-595...
По каким причинам я не куплю процессор Intel 12 поколения Alder Lake, а останусь на AMD Zen 3
Виктор Викторович
18:19
на деле прозводство свое ++ рынок отбирают. так у амд было, до зен3. и во вторых, в снг будет еще дороже по цене, так-что.
Один из магазинов уже показал цены на процессоры Intel Core i7-12700K и i9-12900K: 470$ и 670$
Каа
18:19
Возмущаюсь, что нет 12400-12600K, что надо ещё ждать. Но не сильно возмущаюсь, ибо видеокарт-то всё равно нет! Видеокарт хоть каких-то ждать ещё дольше!
Один из магазинов уже показал цены на процессоры Intel Core i7-12700K и i9-12900K: 470$ и 670$
boomeralo
18:18
Так и цены и зарплаты выросли.
Владелец интернет-кафе решил заняться майнингом — десятки GeForce RTX 3080 дают большую прибыль
One More
18:16
К ты шерсть уже успел отрастить?
Биткоин подешевел на 4000 долларов на фоне манипулирования рынком со стороны Китов
zaithito
18:16
Не вакцинированных будет загонять!
В МГУ представили первую российскую робособаку
Дмитрий Малинин
18:14
Ого, никто не возмущается ценам! Придётся ещё поднять! :-)
Один из магазинов уже показал цены на процессоры Intel Core i7-12700K и i9-12900K: 470$ и 670$
VRoman
18:14
"4 вентиля на вдув, будут гораздо эффективней, чем 2 на вдув, и 2 на выдув" Зависит от конкретного корпуса. В корпусах где нет стенок из решёток, воздуху попросту некуда будет деваться и получится поч...
Энтузиаст протестировал 500 мм кулер от Corsair
[Zero]
18:13
На оверы народ заходит еще и из поисковиков по ключевым словам, им нужны.
Компьютер месяца от Zero - октябрь 2021 (часть 2)
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем