Разработчики Lineage II предлагают игрокам (и даже целым кланам) переходить из данного онлайн-проекта в новоявленную Lineage2M. Описание данной процедуры с порядком всех действие уже известно.
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Игроки из России и стран Восточной Европы могут подать заявку на перенос имени персонажа и клана на официальном сайте Lineage2M.
За оформление регистрации на сайте Lineage2M игроки могут рассчитывать на получение 200 тысяч аден и 2 карт Класса Высокого Качества на 11 использований. После оформления предрегистрации в магазине приложений игроки получат 1 Сундук Зарядов Души.
Авторы мобильной Lineage2M напомнили, что данная игра обладает следующими техническими особенностями:
- графика в разрешении до 4K UHD;
- незаметная загрузка — без пауз во время игры;
- масштабный открытый мир с возможностью проведения масштабных сражений на более 10 тысяч человек.
Lineage 2M вышла в ноябре 2019 года в Южной Корее. Дата выхода в России будет объявлена дополнительно. Игра создаётся для устройств на базе iOS и Android.