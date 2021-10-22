Разработчики из Krafton решили, что достаточно уже держать игроков в неведении и объявили точную дату выхода своей условно-бесплатной мобильной королевской битвы PUBG New State. Побороться за статус последнего выжившего на экранах своих смартфонов и планшетов можно будет уже 11 ноября.
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Напомним, что PUBG New State во многом похожа на свою старшую сестру: крупное поле боя, игровая область которого сужается со временем, дабы форсировать сражения и пресекать «кемперство», и те же правила. Разве что сеттинг отличается: действие PUBG New State разворачивается спустя десятилетия после оригинальной PUBG.
На релизе, естественно, жизненный цикл PUBG New State не закончится: Krafton обещает снабжать проект новым контентом, совершенствовать античит и проводить различные внутриигровые события (так называемые ивенты).