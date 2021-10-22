Странно, что 4K для интерфейса ввели только сейчас.

Microsoft запустила крупное ежемесячное обновление для консолей Xbox, реализовав несколько интересных программных нововведений. Разрешение всей панели интерфейса управления на Xbox Series X отныне составляет честные 4K. Были обновлены экраны «Главное меню», «Мои игры и приложения» и «Путеводитель»

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После обновления на игровых устройствах появилась опция «Быстрые настройки» для оперативного управления основными параметрами. Игрок может выбирать цветовые фильтры, не выходя из игры.

После установки обновления у консолей появится «Ночной режим», снижающий яркость не только дисплея, но и всех индикаторов питания на геймпадах и головном устройстве. Отдельно на устройствах Xbox Series X|S «Ночной режим» также позволяет настроить фильтр синего цвета. Игроки смогут в настройках выбрать время для автоматического перехода между дневным и ночным режимами.

Наконец, апдейт внёс важные правки в режим совместного использования консоли. Разные игроки смогут быстро изменять тонкие настройки для личного пользования и возвращать всё обратно.

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Представленное обновление уже доступно для скачивания.