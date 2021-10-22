В прошлом месяце разработчики Disciples Liberation сообщили, что решили-таки обеспечить СНГ-сообщество любителей данной славной серии ролевых игр полноценной русской локализацией проекта. Поскольку решение принималось практически в последнюю очередь, а работа над локализацией — процесс небыстрый, то было решено отложить СНГ-релиз Disciples Liberation с 21 октября до 18 ноября. Даже Steam-страница Disciples Liberation в нашем регионе показывает ноябрьскую дату релиза, тогда как во всём мире при этом игра вышла несколько часов назад.
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Фанаты франшизы из рядов наших соотечественников попросили разработчиков всё же выпустить игру в СНГ именно 21 октября, но те оказались непреклонны: авторы хотят, чтобы русскоязычные игроки получили от игры те же эмоции, что и игроки, которые будут проходить её на других языках. Проще говоря, без полумер вроде продажи проекта без локализации.
Стоит отметить, что хотя изначально вокруг Disciples Liberation царил скептицизм — дескать, и сеттинг не тот, и геймплей не «диссайпловский» — но первые пользовательские оценки новинки очень высокие: аж 90 %. Выборка, правда, пока смешная, поэтому ждём несколько дней/недель.