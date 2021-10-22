Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Disciples Liberation выйдет в СНГ на месяц позже, зато сразу с полной русской локализацией
Купить её в день мирового релиза можно будет только с помощью мухлежа с VPN.
анонсы и реклама
Упала цена RTX 3070 Asus TUF GAMING вопреки росту крипты
Круто подешевела 3080 Gigabyte Aorus несмотря на рост эфира
Дешевая 3070 Gigabyte Gaming - успей пока не началось
MSI RTX 3070 еще дешевле

В прошлом месяце разработчики Disciples Liberation сообщили, что решили-таки обеспечить СНГ-сообщество любителей данной славной серии ролевых игр полноценной русской локализацией проекта. Поскольку решение принималось практически в последнюю очередь, а работа над локализацией — процесс небыстрый, то было решено отложить СНГ-релиз Disciples Liberation с 21 октября до 18 ноября. Даже Steam-страница Disciples Liberation в нашем регионе показывает ноябрьскую дату релиза, тогда как во всём мире при этом игра вышла несколько часов назад.

реклама

Фанаты франшизы из рядов наших соотечественников попросили разработчиков всё же выпустить игру в СНГ именно 21 октября, но те оказались непреклонны: авторы хотят, чтобы русскоязычные игроки получили от игры те же эмоции, что и игроки, которые будут проходить её на других языках. Проще говоря, без полумер вроде продажи проекта без локализации.

анонсы и реклама
RTX 3080 MSI Gaming дешево - смотри цену
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
-43000р на Gigabyte Gaming 3080 - самая низкая цена
-17000р на RTX 3070 ASUS
RTX 3080 Gigabyte Gaming дешевле чем ты думаешь
-39 000р на MSI RTX 3080
12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза
-35000р на RTX 3080 MSI Gaming
В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

Стоит отметить, что хотя изначально вокруг Disciples Liberation царил скептицизм — дескать, и сеттинг не тот, и геймплей не «диссайпловский» — но первые пользовательские оценки новинки очень высокие: аж 90 %. Выборка, правда, пока смешная, поэтому ждём несколько дней/недель.

#disciples liberation
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

В Steam начался осенний фестиваль демоверсий «Играм быть» с возможностью ознакомиться с Disciples Liberation
Неожиданно анонсирована Disciples Liberation
Disciples Liberation выйдет в конце октября — смотрим свежий трейлер
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Как AMD бросила поддержку "устаревших" видеокарт и возможный сговор AMD+nVidia против Microsoft
116
Хранение личной фильмотеки - домашний медиа-сервер против стриминговых интернет-сервисов
68
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG X570S Carbon EK X
+
Asus RTX 3080ti Strix LC - распаковка, температуры, шум, частоты в нагрузке, видео
38
Топ-5 самых частых ошибок кибербезопасности российского бизнеса по версии экспертов Тинькофф
14
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 VS Radeon RX 5500 ХТ в связке с процессором Core i5-10600KF
2
Битва игровых компьютеров: CPU Core i3-10325 и Ryzen 3 3300Х в связке с GPU GeForce RTX 2060 и Radeon RX 5600 XT
1
Мои впечатления от игры Mafia 2 Definitive Edition. Часть третья
+
Компьютер месяца от Zero - октябрь 2021 (часть 2)
+

Сейчас обсуждают

sgs
01:35
Лучше спроси зачем ddr2 выпускает сериалы на главной. :))
Просмотр сериалов - как вариант проведения свободного времени и мой чарт-лист
Сергей Боровой
01:33
зато будет понятно, покупать или нет
Disciples Liberation выйдет в СНГ на месяц позже, зато сразу с полной русской локализацией
BorealSine
01:30
Взять стоит ради подпаления пердаков ваших... вот пока это вам подкину, у вас 10 часов на побитие мирового рекорда гинесса https://www.youtube.com/watch?v=-ppnMPH61OM&ab_channel=%D0%AD%D0%B4Senbon
Флагман Intel Core i9-12900K замечен в продаже за неделю до анонса по цене $610
VRoman
01:30
Не слабо так сказалось отсутствие деления на CCX внутри каждого кристалла
32 ядра AMD Threadripper PRO 5975WX оказались на 10% быстрее 64 ядер 3990X в первом тесте Geekbench
LongTimeAgo
01:29
На первых двух скриншотах результаты как раз без DLSS и FSR.
Энтузиаст сравнил мобильные видеокарты RX 6600M и RTX 3060 в 18 играх
Adam Smith
01:22
амуда не парится в плане взять бабла с амудешника))) ни в чем себе не отказывает))))
Флагман Intel Core i9-12900K замечен в продаже за неделю до анонса по цене $610
Алена Козубенко
01:21
Только вот Ведьмак добровольно похоронил все свои игровые элементы, сделав их ненужными. Оказуалил, упростил. Поэтому Скайрим > Ведьмак 3.
15 игр последних 10 лет с самыми большими и впечатляющими мирами
Adam Smith
01:19
Сейчас, если хочешь тусоваться красиво, должен даже не получившиеся, в процессе производства, лекарства, или просроченные, должен отправить за 1000 км, чтобы их там утилизировали. По итогу выдадут спр...
Британский Монетный Двор будет добывать золото из старой электроники
ахахах
01:18
а всё за так беру в торентах,а там где цены-значит ничего там неберу
В Epic Games Store проходит раздача хоррора Among the Sleep Enhanced Edition
Yilec
01:13
Пока что это читается как фантастика. I9 за $610?! Скорее всего этими двумя экземплярами такая цена и ограничится. Подождем реальных цен в магазинах.
Флагман Intel Core i9-12900K замечен в продаже за неделю до анонса по цене $610
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем